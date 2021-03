Rector de la UPEA dice que desconocía la convocatoria a asamblea y que no puede interferir en actividades estudiantiles

Considera que se hace un “uso político” de la tragedia. Ayer esa universidad calificó de “fortuito” el accidente y garantizó ayuda a las familias afectadas.

El rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Freddy Medrano, afirmó este miércoles que desconocía la convocatoria a la asamblea estudiantil y explicó que no puede interferir en las actividades que programan los estudiantes.

“Nosotros obedecemos al cogobierno docente estudiantil, las autoridades no tenemos nada que ver con esta aglomeración, no sabemos el motivo, respetamos el cogobierno y estamos abiertos a coadyuvar en la investigación”, señaló en conferencia de prensa.

Garantizó que no se encubrirá a los autores materiales e intelectuales de los hechos, que ya cobraron la vida de siete jóvenes y dejaron cuatro heridos. Todos cayeron de una altura de 16.7 metros, del cuarto piso del bloque de Ciencias Financieras de esa institución.

“Quiero puntualizar lo siguiente, como autoridades universitarias nosotros nos regimos en el cogobierno, los docentes eligen a sus autoridades y los universitarios también, nosotros no podemos interferir en sus actividades (…) Existen autores materiales e intelectuales, nosotros de ninguna forma vamos a tapar”, aseguró.

Respecto a la obligatoriedad de asistencia a la reunión, el rector admitió que existen “avales” de centros de estudiantes para acceder a “beneficios” y que esos son usados para garantizar la asistencia a las asambleas, y evitó responder sobre las amenazas de sanciones físicas por no acudir.

“De ninguna manera, no podemos ingresar al estamento estudiantil, no tenemos conocimiento sobre cobros (…) Exhortar a no manejar políticamente esta situación, como autoridades estamos muy afligidos, existen personas que aprovechan esto de forma política, exhortar a que se pongan en el lugar de los familiares y de nosotros como autoridades”, recalcó.

El fiscal departamental, Marco Cossío, adelantó que Medrano será convocado a declarar y reveló que se permitió el ingreso de los estudiantes al edificio bajo una orden de una autoridad universitaria, aunque evitó identificarlo, para no entorpecer las investigaciones.