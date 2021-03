Reis dijo que se rompió el cordón de miedo al poder del MAS

Fuente: El Mundo

La alcaldesa electa de Cobija por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Ana Lucía Reis, afirmó ayer que en ese municipio se rompió el cordón del miedo hacia un poder, en este caso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que estaba seguro que el voto duro azul de esa localidad haría que cualquier candidato sea electo.

Reis reveló que el mismo Evo Morales le dijo que no podía candidatear por ese partido porque las bases no dieron su visto bueno y que el voto duro del partido puede garantizar la victoria de cualquier postulante. La respuesta de la virtual alcaldesa de Cobija fue que prefiere el aval del pueblo y no de las organizaciones sociales.

“Fue interesante aquí en Cobija haber roto ese cordón del miedo. Mucho me decían, ¿cómo te vas atrever (a) ir en contra de un sistema poderoso? (refiriéndose al MAS), vas a tener problemas. Yo le decía no, no es un partido político que quiere hacer daño a alguien, son las personas, son los líderes locales y autoridades locales abusivas que se aprovechan con un falso poder. Y vamos a ir adelante”, declaró Reis a la ANF.