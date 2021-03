Representante de DDHH de Bolivia: “Áñez está profundamente deprimida, ha perdido las ganas de vivir y de luchar”

«Jeanine Áñez está profundamente deprimida, ha perdido las ganas de vivir y luchar (…). Está tan aislada, tan sola y no sabe por qué la han detenido». Entre lágrimas, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, dio detalles sobre la visita y la reunión que sostuvo con la exmandataria en el centro de reclusión de Obrajes, en La Paz.

Según Carvajal, la expresidenta transitoria ha decidido dejar de alimentarse. «No es que haya posibilidad de que se declare en huelga, yo la he visto en huelga de hambre», enfatizó en entrevista con la Red Uno. Sin embargo, lo dicho por la representante de Derechos Humanos de Bolivia fue puesto en tela de juicio por la Dirección General de Régimen Penitenciario que, en un comunicado, afirma que el estado de salud de Jeanine Áñez es estable y que no sigue alimentándose.

«Más que verla sentada y aislada, la he visto tan triste que hasta hora no se me quitan de mis ojos las lágrimas. Yo usé la palabra de que hay que luchar y ella, en cambio, me decía que no quería seguir. Yo le decía: ‘¿por qué estaba en ese estado?’ y ella me respondía que para qué seguir«, complementó.

Carvajal acotó que sostuvo una reunión de al menos 15 minutos con la expresidente y por el tema de la restricción y aislamiento no pudo acercarse a ella para abrazarla.

«Tengo el dolor en mis ojos, en mis años en este país pasé por muchos juicios y muchos cosas, esto (el juicio a Áñez) no lo puedo entender. Ella me dijo que ya todo le daba lo mismo«, apuntó en medio del llanto.

La exmandataria se encuentra recluida desde el lunes, 15 de marzo, en la cárcel de Obrajes de La Paz, en aislamiento por disposiciones de la emergencia sanitaria y en las últimas horas sufrió una descompensación debido a los problemas de hipertensión que padece.

Por este motivo, sus familiares piden que sea trasladada a un centro de salud, asunto que fue denegado por la autoridades, quienes aducen que en el penal cuentan con las condiciones para que Áñez pueda ser atendida.