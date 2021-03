Revelan los nominados a los premios Razzie 2021, lo peor del cine

Este lunes se anunciaron los nominados a los premios Óscar 2021 y si pensabas que este magno evento sería el único que se celebraría, estás equivocado. Los premios Razzie o los Golden Raspberry Awards -los Óscar de las peores pelícilas- también se llevarán a cabo en la ciudad de Los Ángeles el próximo 26 de abril.

En esta 41ª edición de los Razzie, dos de las cintas que más polémica han suscitado parten como “favoritas”, empatadas a seis nominaciones. Nos referimos al debut como directora de la cantante Sia, Music, y la cinta polaca, 365 días -disponible en Netflix-, nominadas ambas a la categoría de Peor película, entre otras.

De las nominaciones de este 2021, también cabe destacar la presencia de Robert Downey Jr., por su papel en Las aventuras del doctor Dolittle, y de Adam Sandler -quien ya acumula en su carrera 39 nominaciones a los denominados antioscar- por su último trabajo para Netflix, El halloween de Hubie. En las categorías femeninas, sorprenden las nominaciones de la ganadora de un Oscar Anne Hathaway, por su interpretación en Su último deseo, y Glenn Close, por el drama de Netflix, Hillbilly, una elegía rural, un papel por el que, curiosamente, también competirá este año por alzarse con el Oscar a Mejor actriz de reparto.

El evento, donde se darán a conocer los nombres de los “vencedores” de los Golden Raspberry Awards 2021, tendrá lugar el próximo 26 de abril.

A continuación, te dejamos la lista completa de los nominados a los Premios Razzie 2021.

Peor película

365 días

Absolute Proof

Las aventuras del doctor Dolittle

Fantasy Island

Music

Peor actor

Robert Downey Jr. – Las aventuras del doctor Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 días

Adam Sandler – El halloween de Hubie

David Spade – La otra Missy

Peor actriz

Anne Hathaway – Su último deseo

Katie Holmes – The Boy. La maldición de Brahms

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – La otra Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 días

Peor actriz de reparto

Glenn Close – Hillbilly, una elegía rural

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Peor actor de reparto

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani – Borat, película film secuela

Shia LaBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger – Iron Mask

Bruce Willis – Sobrevive esta noche

Peor director

Charles Band – Trilogía Barbie & Kendra

Barbara Bialowas y Tomasz Mandes – 365 días

Stephen Gaghan – Las aventuras del doctor Dolittle

Ron Howard – Hillbilly, una elegía rural

Sia – Music

Peor combo en pantalla

Maria Bakalova y Rudy Giuliani – Borat, película film secuela

Robert Downey Jr. y su acento galés poco convincente – Las aventuras del doctor Dolittle

Harrison Ford y ese perro de CGI con una apariencia totalmente falsa – La llamada de lo salvaje

Lauren Lapkus y David Spade – La otra Missy

Adam Sandler y su voz desagradable – El halloween de Hubie

Peor guión

365 días

Trilogía Barbie & Kendra

Las aventuras del doctor Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly, una elegía rural

Peor ‘remake’ o secuela

365 días

Las aventuras del doctor Dolittle

Fantasy Island

El halloween de Hubie

Wonder Woman 1984