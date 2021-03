Revilla anuncia queja ante observadores y el TSE dice que la falta de jurados es un «problema aislado»

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) explica que las mesas deben abrirse con al menos tres jurados electorales, y si los jurados electorales no se presentan el notario electoral debe elegir a tres personas para constituir la mesa de sufragio.

Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz. Foto de archivo.

La Paz, 7 de marzo (ANF). – Después de los reportes sobre el retraso de apertura de mesas en diferentes recintos de votación del país, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado en el que señala que esas situaciones son “problemas aislados” que fueron resueltos con el transcurrir de las horas. Pero el alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, anunció este domingo que como autoridad edil presentará una queja ante los observadores electorales y al propio Órgano Electoral Plurinacional (ÓEP).

“Sí, lo voy hacer, por supuesto que sí, eso es lo que corresponde. Como autoridad de la ciudad, además voy a presentar una queja ante los observadores y ante el propio Órgano Electoral para que se indague (y se conozca) ¿qué es lo que está ocurriendo?, todavía tenemos tiempo”, señaló Revilla tras emitir su voto.

Expresó su molestia por la tardanza en la apertura de mesas de votación. Señaló que eso ocurrió sólo en algunos recintos electorales, en la zona Sur y centro de La Paz, lugares en el que un partido político “no suele ganar”, refiriéndose al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Aseguró que le parece muy sospechoso que solo en esos lugares de la urbe paceña haya ocurrido esa situación, donde se observaron largas filas y retraso en la apertura de mesas.

“No parece algo casual, que haya estas colas ridículas afuera de los recintos cuando adentro la gente entra y tiene sus mesas vacías. A mí me genera muchísima sospecha sobre el Órgano Electoral y particularmente sobre el Tribunal Departamental de La Paz”, declaró Revilla.

El comunicado del TSE señala que la inmensa mayoría de las mesas a nivel nacional abrió en forma y tiempo. “Se han presentado problemas aislados con mesas que a las 08:00 am no abrieron por la inasistencia de jurados electorales. La situación se está normalizando progresivamente y no existe límite de hora para la instalación de las mesas”.

Asimismo, explica que las mesas deben abrirse con al menos tres jurados electorales y, si los jurados electorales no se presentan, el notario electoral debe elegir a tres personas para constituir la mesa de sufragio.

Durante las primeras horas de la jornada de votación se presentaron varios problemas en diferentes lugares del país por inasistencia de jurados electorales, pero con el pasar de las horas se resolvieron.