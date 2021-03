Ribera defiende implementación del BRT en el primer anillo y asegura que uno de los más baratos de Latinoamérica

El secretario de Movilidad Urbana del Gobierno Municipal cruceño, Rolando Ribera, durante su participación en el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio, explicó que la implementación del proyecto de Buses de Transporte Rápido (BRT) en el primer anillo estaba contemplada desde hace varios años, según el Plan Maestro realizado con cooperación internacional. Además, aseguró que el proyecto implementado en Santa Cruz es uno de los más baratos de Latinoamérica.

Ribera explicó que existen documentos que certifican técnicamente por dónde transita la mayor cantidad de transporte público y se debe mejorar su escala. “El centro de nuestra ciudad, al ser una ciudad concéntrica, atrae a la gente”, dijo.

El secretario municipal señaló que de poco hubiera servido implementar un corredor lineal en una ciudad radio concéntrica como Santa Cruz de la Sierra. Además, informes revelan que 16.670.586 de pasajeros, al año, transitan por el primer anillo, ya que concentra la mayor cantidad de servicios. Por eso, fue que se decidió comenzar con el servicio por este anillo.

“Siendo sinceros, si hubiéramos empezado por otro anillo también íbamos a tener reclamos, porque estos proyectos despiertan intereses políticos y gremiales para destruirlos o fortalecerlos”, dijo Ribera, justificando la localización inicial del BRT.

La autoridad municipal también descartó sobreprecios y otras irregularidades en este proyecto al recordar que para lograr el financiamiento internacional, de la CAF y el BID, estos organismos revisaron toda la documentación. «(En el BID) Si ven algo fuera de norma, te lo observan y lo devuelven para que corrijan», dijo.

En cuanto a la inversión en este proyecto, Ribera dijo que el monto presupuestado para la primera fase 1-A del proyecto del BRT (primer anillo) fue de Bs 161 millones y de la cual se ha invertido Bs 156 millones, es decir, Bs 4.8 millones menos de lo presupuestado.

«El BRT, cuando calculás cuál es el costo/km se toman en cuenta las vías, las estaciones y otros componentes de un sistema de transporte, pero nosotros hemos invertido mucho más, como en aceras, carriles para particulares, señaléticas, paisajismo, ciclovía, etc. A pesar de eso tenemos un BRT que cuesta $us 1.5 millones el kilómetro, definitivamente uno de los más baratos de Latinoamérica. Es más barato que los precios referenciales que presenta el Plan Maestro de la cooperación japonesa. Los estudios de la CAF estaban con precios entre $us 2 y 4 millones el kilómetro y nosotros estamos con $us 1.5 millones. Entonces, estamos con precios coherentes», manifestó.