Ríos abre la posibilidad de que hayan más variantes de Covid-19 circulando en el país

En Bolivia podrían estar circulando distintas variantes de coronavirus, indicó Marcelo Ríos, recientemente nombrado secretario de Salud de la Gobernación cruceña.

Además de la P1, o brasileña como se la conoce popularmente, también podrían estar la «californiana» -cuya presencia está confirmada en Chile- y la «sudafricana» que ha causado estragos en Estados Unidos por lo que se hace imperativo realizar acciones de contención en las fronteras.

Sin embargo, Ríos aclaró que esto no se puede afirmar mientras no se realicen las pruebas de laboratorio correspondientes pues «no podemos definir con evidencia cuál es la que está circulando«

«El gran problema es que cualquiera puede circular y el problema es la recombinación genética que se puede hacer, por eso es importante el manejo de la bioseguridad para evitar que las personas puedan contagiarse de ambas variantes al mismo tiempo», puntualizó.

Eficacia de las vacunas

Ríos explicó que ha medida que van aumentando variantes, «las vacunas más antiguas tienen una actualización» y es por eso que las fórmulas cambian cada año.

«Lo importante está en que las vacunas que tenemos ahora nos dan la suficiente tranquilidad de poder cubrir y evitar las formas graves y letales de la enfermedad, «la vacuna no nos evita el contagio, lo que hace es mejorar la defensa del organismo para cuando me contagie, la reacción del cuerpo ante la enfermedad sea leve y no me genere un proceso inflamatorio que puede derivarnos a la muerte», dijo en entrevista con Unitel.