Roban el celular a una niña que pasaba clases virtuales mientras vendía duraznos

Al momento del robo, la niña se encontraba en plena clase virtual de talleres. La menor estudia en el colegio 21 de Enero y este año pasó a quinto grado.

Fuente: Red Uno

En Potosí, dos mujeres sustrajeron un celular a una menor de 11 años que estaba pasando clases virtuales y a la vez trabajaba vendiendo duraznos en inmediaciones del Mercado Chuquimia.

La niña aseveró que dos mujeres se aproximaron a su puesto de venta para comprarle la fruta. Para poder realizar la venta, dejó su celular en su bolsillo y mientras pesaba el durazno para una de las personas, la otra le dejó Bs 20 diciéndole que volvería a recoger los duraznos.

“(Las mujeres) me han dicho véndeme, una me pidió dos cuartillas y la otra me ha dicho dame una cuartilla, yo le estaba pesando. La otra ha dicho me lo está pesando, voy a volver. Después ya no había, solamente había ese Bs 20 que me ha dejado. (Mi celular) estaba en mi bolsillo, junto con la plata”, contó la pequeña entre lágrimas y notoriamente triste.