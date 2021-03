Roly se presenta a declarar y cuestiona injerencia del MAS en la justicia

A las 8 de la mañana de este martes, Roly Aguilera, candidato a la comuna cruceña por el frente político Demócratas, se presentó a una audiencia en el Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal, del Palacio de Justicia, por el caso de la Ley Departamental 001 que aprobó el Estatuto Autonómico, carta magna de los cruceños.

En la oportunidad cuestionó la injerencia del gobierno central en la justicia boliviana y una persecución política que tiene como fin meterlo preso por defender la democracia y la autonomía de Santa Cruz. Recalcó que ya va más de 12 años con 12 juicios y que está arraigado, con sus cuentas congeladas y sus bienes embargados.

No obstante, afirmó que no ha huido en todo este tiempo y que continuará defendiendo los principios del departamento. «Nos tiene motivados, con la convicción de seguir luchando por la democracia, por la libertad, por Santa Cruz que peleó por sus autonomías. La lucha es de todos», dijo al asegurar que no permitirán abusos de poder por parte del gobierno de turno.

Afuera del Palacio de Justicia le brindaron su apoyo candidatos, militantes y simpatizantes de este frente político.

