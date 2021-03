Ruíz: Montes y Oliva eran aliados de Áñez, pero no era un Gobierno amigo

El candidato del MAS plantea la necesidad de coordinar de cerca con el Gobierno Nacional para superar la crisis, pero señala que tiene plan propio para el departamento y no solo dictados

A Álvaro Ruíz le costó mucho más de lo esperado la nominación como candidato a la Gobernación de Tarija. Desde que en la legislatura 2010-2015 abrazó al Movimiento Al Socialismo tras ser electo alcalde de Uriondo por Camino al Cambio, Ruíz se ha ido moviendo en todos los ámbitos para tejer relaciones con el Gobierno nacional. Lo consiguió luego de dos años en la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) fustigando al gobernador Adrián Oliva, que lo catapultaron a la presidencia de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), pero también quedándose como firme defensor de un Evo Morales en el exilio en Buenos Aires.

El partido se resquebrajó entre afines y detractores de Ruíz, pero así es el MAS Tarija. La campaña se ha convertido en un intento de cerrar esas heridas y llegar a otros sectores de clase media con una idea clara: soy el amigo del Gobierno que podrá traer la inversión necesaria, y tiene órdago: 700 millones de dólares en 100 días.

Se le acusa de ser un converso como cualquier otro, de no conectar con las bases y de ser simplemente “el favorito de Evo”, pero él asegura que tiene plan propio para sacar adelante el departamento y no se conformará con escuchar órdenes.

Mucho tendría que cambiar la tendencia para que no llegara a segunda vuelta apelando solo a su voto duro, pero en Bolivia y Tarija, todo es posible.

El País (EP). – Hablando de su plan de trabajo, usted plantea como medida estrella, un plan de inversión de 700 millones de dólares en 100 días, casi todos hacen referencia al endeudamiento, a algún tipo de endeudamiento, ¿por qué cree que el Gobierno nacional si le autorizaría a usted y no a otros candidatos?

Álvaro Ruíz (AR). – Bueno, en realidad, el plan nace por la emergencia que tiene el departamento, no solo que el departamento, al igual que todo el país y el continente ha sido afectado por el Covid. El plan nace porque el departamento de Tarija hace seis años que no crece.

El 2015 el país crecía un 4,9 y Tarija decrecía a – 2,7. El 2019 el país crece a un 2,2 pese a los conflictos sociales y el departamento de Tarija a un menos 6 por ciento. Entonces planteamos la inyección de la reactivación de la economía, porque no venimos creciendo seis años y consideramos que el primer acercamiento con el gobierno tiene que ser un apoyo económico importante para reactivar Tarija y en base a sus condiciones económicas que tenemos.

Tenemos la capacidad de endeudamiento, tenemos proyectos de importancia de nivel nacional y planteamos no solo un fideicomiso, sino también créditos. Por ese sentido, por la capacidad de endeudamiento, por los proyectos pendientes con el Gobierno nacional creo que el Gobierno nacional va a apoyarnos, más allá de la buena relación que tengamos o no.

Está definido por las aspiraciones del departamento de Tarija y que nosotros lo vamos a lograr, con la experiencia que hemos tenido de conseguir la ley de resignación del 12%, con la experiencia de haber conseguido la ley del 1%, vamos a lograr que esta ley reactive la economía del departamento de Tarija y logremos el apoyo de nuestro Gobierno nacional.

EP. – El camino entonces había sido más endeudamiento, no estaba tan equivocado el gobernador Adrián Oliva al que se le ha hecho bastante oposición con este tema.

AR.- No, no es el tema, el endeudamiento sería la primera etapa. El tema es la inversión que vamos a realizar, porque con Oliva solo se cubría huecos, nuestra propuesta es traer cofinanciamiento, nuestra propuesta es hacer una nueva forma de mecanismo que es la titularización de ingresos futuros a un presente, que ya no es ahí un endeudamiento.

Pero lo que está claro es que con Oliva se pagaban deudas que han terminado de asfixiar la economía del departamento de Tarija y que todavía no las paga; y nosotros planteamos enfocar sobre todo en el tema productivo, en el tema de promoción para las exportaciones, en el tema de las empresas estratégicas como, por ejemplo: una fábrica de alcohol en Bermejo que tenemos la caña de azúcar para que produzcan, hay el mercado del alcohol. Entonces hay una gran diferencia, diría yo, porque nosotros enfocamos más al tema productivo y de ahí van a salir las correas, los recursos van a salir de ahí mismo.

EP. – Había deudas que pagar que habían generado la gestión de (Lino) Condori y las propias alcaldías, ¿qué otro camino se podía haber seguido en este caso?

AR.- El camino es buscar el equilibrio del departamento y obviamente para buscar el equilibrio de la economía del departamento tienes que cubrir obligaciones. La diferencia nuestra, ahora, es que nosotros planteamos directamente para la reactivación y aparte es otra realidad.

O sea, cuando asume Oliva la Gobernación no había el Covid, no había este bajón económico, se empieza a sufrir sus consecuencias económicas de mala gestión. No puede pagar ahora a los trabajadores, debe en algunos casos dos meses de sueldo, entonces es otra la realidad y por eso nosotros encaminamos de esta forma.

Está claro, no es un tema muy complejo. El tema está en que hay que cumplir las obligaciones para las empresas a las que se les debe, para reactivar su economía a que ellos puedan pagar sus obligaciones y a sus trabajadores, y lo otro es enfocar en la reactivación, en la proyección de un departamento que permita reactivar su economía y comenzar a dejar la dependencia del gas, ese es el principal enfoque.

EP. – Si, la coyuntura es diferente evidentemente, San Alberto no está produciendo, el barril de petróleo está en 50-60 dólares y no va a subir, la última certificación de endeudamiento creo que estaba sobre los 100 millones de dólares, 150. ¿Por qué ahora el departamento sí podría endeudarse 700 millones de dólares en 100 días?

AR.- Porque no se va a endeudar 700 millones de dólares, hay fuentes de financiamientos. Nuestra fuente de endeudamiento simplemente va a ser alrededor de unos 250 millones de dólares con dos fideicomisos; y los otros 200 millones de dólares van a ser traer flujo futuro a un flujo presente, y luego tienes la co-financiación, es decir que los proyectos como el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales van a salir de lo que es del Gobierno nacional.

Lo importante es que nosotros vamos a tener recursos frescos, así como hemos construido varias obras en la Alcaldía de Uriondo, por ejemplo, el centro de salud de Mizcas nos han financiado el 100%. Entonces ese es el camino de nosotros, traer los 700 millones no implica que los 700 millones de dólares sean créditos o fideicomisos, pero si una parte va a ser con fideicomisos, es la gran diferencia de nuestra propuesta.

Muchos creen que todo va a ser fideicomiso o crédito, no, de nuestro financiamiento alrededor del cincuenta por ciento es fideicomiso, titularización y lo otro va a ser con crédito. Y lo otro va a ser con cofinanciamiento, entonces por eso es viable nuestras propuestas.

EP. – ¿Pero si titularizas regalías futuras, con qué vas a pagar los endeudamientos actuales?

AR.- No es deuda, aurita, inmediatamente ya estás haciendo una inversión y vas a ir generando también, porque vamos a hacer inversión en proyectos.

Yo creo que el departamento de Tarija tiene que impulsar que de su propia inversión salga los propios recursos para pagar esos compromisos que vayamos adquiriendo. Ejemplo, de nuevo- te la vuelvo a dar- la fábrica de alcohol en Bermejo va a generar sus propios recursos. Vamos a inyectar para la fábrica de cítricos en Bermejo, eso tiene que generar recursos para poder cubrir las obligaciones que vayamos a adquirir. Ese es el objetivo, ese es el camino.

EP. – Más allá del plan, en la coyuntura actual ¿para ustedes es imprescindible tener un gobierno amigo para Tarija?

AR.- No solo para nosotros, no solo como miembro del Movimiento Al Socialismo, no solo como candidato del MAS, sino que es lo que escuchamos. Jesús; es un momento, el año pasado cuando el actual gobernador, bueno, los dos candidatos actualmente eran aliados de Jeanine Áñez, ambos se reunían con ella, hablaban con ella, compartían reuniones, han puesto miembros del Gobierno nacional y ellos hablaban de un gobierno amigo, y ahora nosotros sí tenemos el gobierno amigo, a diferencia de ellos y sí planteamos este tipo de cosas y creemos que es viable.

EP. – Un poco hablando sobre su propio plan, se le acusa mucho de ser el candidato de Evo Morales o el candidato de La Paz y que le falte un plan propio para Tarija. ¿Tiene plan propio para Tarija?

AR.- Siempre, yo tengo mi propia personalidad, mi propia identidad y siempre he sido muy perseverante en las cosas que realizo.

Aurita el plan para notros es prácticamente la unidad del departamento, que no exista la diferencia entre la ciudad y la provincia, que exista un nivel de coordinación entre gobierno departamental, los gobiernos municipales, ustedes saben a través de los medios de comunicación y las noticias el trato que hemos tenido con la Gobernación a nuestro gobierno municipal y claro, hay una buena relación, no puedo discutir, tengo una admiración al presidente (Evo) Morales como le tengo admiración a nuestro hermano Lucho Arce, con el cual también tengo una buena relación y eso nos ayuda; eso nos va a ayudar, como también tenemos relaciones con ministros, con descentralizadas nacionales, ese es el tema de haber crecido de la AMT a ser presidente de los alcaldes, el relacionamiento nacional y de alguna manera un roce internacional, de eso trata muchas veces lo que uno va construyendo su imagen política con su trabajo.

EP. – Hablemos de algunos aspectos que generan tensión precisamente entre el Gobierno nacional, por los planteamientos del Gobierno nacional y Tarija, por ejemplo, el tema de la exploración en Tariquía, ¿cuál es el planteamiento de Álvaro Ruíz en este caso?

AR.- Ese es un tema netamente técnico que hay que evaluarlo, hay que verlo, pero hoy por hoy, es un tema que antes de lanzar cualquier cosa o comentario siempre es importante socializar con la población y no cometer el error que cometieron el Gobernador actual y otros. Si no, te va a pasar lo mismo que Margarita, no te olvides, Margarita también fue firmado por un candidato y ahora el otro candidato firmó Tariquía; yo lo haré con la sociedad, pondremos en agenda el tema y ahí con los sectores, con la población tarijeña, con los que corresponde hablar, primero lo hablaremos antes de emitir cualquier criterio.

EP. – El tema de la industrialización del gas, llevamos casi diez años esperando que avance el tema de la Petroquímica, ¿para usted es prioridad para el departamento de Tarija?

AR.- Sin duda, eso sí Jesús, sin duda. La petroquímica te va a generar un polo de desarrollo en la región del Chaco, tienes la termoeléctrica, tienes la separadora de líquidos y la petroquímica te puede marcar. Yo soy un convencido que el Chaco es la potencial región de desarrollo, es más, yo diría es la segunda Santa Cruz si la sabemos enfocar, si la sabemos impulsar y la petroquímica es el camino para conseguir ese importante paso, pero a eso hay que acompañarle con un parque Industrial que tiene que tener -nosotros planteamos- tanto en Tarija como en el Chaco.

E impulsar la alianza de lo que va a ser público privadas, eso haría que el departamento despegue. Esa es parte de nuestras propuestas, impulsar esta Petroquímica y lograr traer inversión, estás hablando de más de mil millones de dólares, eso es traer inversión, va a generar fuentes de empleo, va a genera un fuerte circulante. Sin duda, está entre nuestras prioridades.

EP. – El tema de la carretera al Chaco todavía no se ha terminado y ya es prácticamente una carretera obsoleta por las muchas deficiencias que tiene la calidad baja con la que se ha construido. ¿Cómo solucionamos esto o se puede plantear una solución integral o cuál es el planteamiento de Álvaro Ruíz?

AR.- Así como lo solucionamos el otro día, trayéndolo al director Mina y lograr que se haga cargo del mantenimiento, pese a que la Gobernación todavía no ha cumplido con los requisitos administrativos y legales. Es decir, no ha cumplido con los papeles y ellos sin embargo ya se están haciendo cargo.

Fue un buen paso, le pedimos a él, si esperamos a que acaben los papeles que tenían que hacerlo hasta la anterior gestión transitoria, no lo hicieron, entonces qué planteamos, es eso, planteamos un buen relacionamiento con el Gobierno nacional y el Gobierno departamental para solucionar estos problemas.

Muchas veces, Jesús, es cuestión de gestión y por eso es que nos animamos a plantear los 700 millones de dólares, por eso es que resolveremos estos temas. La carretera, la que tú dices, los tramos están complicados, la carretera Canaletas-Entre Ríos por falta de mantenimiento ya está prácticamente con un ciclo final. Yo creo que hay que modificar esa carretera, hay que concluirla, hay que apoyar que acabe Choere-Acheral y después pensar en el puente del túnel del Aguaragüe, o no, y cerrar de una vez la parte que corresponde.

EP. – Cambiando un poco de tema, se está hablado mucho de la forma del Estado y las necesidades de hacer algunos cambios sobre todo en la autonomía, en medio de una crisis sanitaria económica, que también depende mucho de la gestión desde el nivel Central, ¿cree que está en riesgo la autonomía departamental?

AR.- Yo creo que la autonomía departamental, la regional y la municipal todavía tienen temas pendientes para consolidarlas, no sé si podría decir riesgo, pero creo que hay temas pendientes de consolidar. Hemos estado en el Chaco y la gente del Chaco quiere asumir lo que son el Servicio Regional de Salud, no les han transferido recursos del IDH, hablan de una deuda histórica de un poco más de 100 millones de bolivianos que habría que revisarla.

Creo que no se ha terminado de consolidar, creo que nuestra Asamblea Legislativa no ha dado el toque importante para consolidad nuestra autonomía, tanto la Asamblea Regional, creo que hay temas pendientes para resolver y para ver si la autonomía está dando los resultados que esperábamos.

Obviamente, por lo económico, no es suficientemente solo tener plata para hablar de autonomía, sino que se necesitaba tener claramente un modelo de desarrollo que en Tarija no lo tuvimos y que la bonanza económica nos mareó y no nos dejó despegar o consolidar como un departamento con proyección autosostenible.

EP. – Para esta elección se ha eliminado los subgobernadores electos que ya no estaban en el Estatuto. Se han modificado algunas cosas de la Asamblea Departamental, ¿qué otros ajustes cree que son necesarios en nuestro modelo autonómico?

AR.- Yo creo que inicialmente hay que evaluar la estructura que tiene la Gobernación, fue creada en un momento donde había una importante cantidad de dinero y hoy no existe esa importante cantidad de dinero, entonces hay que ver cómo vamos a poder sostener, o no, y como vamos a poder apalancar recursos de algún lado, adicionalmente a los que nos pueda dar el Gobierno Nacional, que fuentes de financiamiento podemos tener y como vamos a impulsar la alianza pública-privada en nuestra economía.

Creo que por ahí va a ir el camino, más que todo en ajustes estructurales para la sostenibilidad de nuestra Gobernación y la planificación de nuestro departamento. Dejar la dependencia del gas y la consolidación de nuestra autonomía.

EP. – Sobre el tema concreto del 45 % del Chaco, ¿para usted es un tema cerrado o hay que debatir?

AR.- La ley es un tema que está bien consolidada, entonces esa ley no tiene porqué moverse, o sea que eso se respeta, vamos a cumplir nuestra ley, la ley del 1% que garantiza algo a nuestros gobiernos municipales, en menor proporción, sí, pero por lo menos les genera certidumbre y estabilidad para los municipios.

EP. – Entrando en política, antes de despedirnos una pregunta específica, hubo mucho roce a la hora de su nominación, ¿cómo está el partido en este momento?

AR.- Bueno el MAS es un partido muy complejo por las alianzas que tiene, gremiales, transporte, sector campesino y claro fue una contienda muy dura y creo que se está acomodando esas diferencias. Hemos hechos dos tipos de campaña, una la interna, otra la externa que nos pueda traer un poco de votos, que no sea solo el bloque del MAS y estamos bien, yo creo que con muchas posibilidades.

Se ha logrado recuperar las diferencias, no creo en un cien por ciento, pero si me animo a decir que en más de un noventa por ciento y hemos sumado y eso nos puede permitir alcanzar para ganar. Y agradezco el apoyo que están brindando los compañeros Eider Quiroga y Walter Ferrufino para nuestra campaña.

EP. – En la última elección de Luis Arce, digamos que de alguna forma el MAS se volvió a poner su traje de faena de izquierda, en este contexto de crisis que estamos viviendo ¿qué medidas sociales considera que son necesarias implementar de forma urgente para el departamento.

AR.- Yo creo que lo urgente para el departamento es apoyar al Gobierno nacional con la vacuna a la inmunización y luego trabajar inmediatamente en la reactivación económica. Eso creo es lo importante y creo que los recursos que vayamos a tener, tienen que ser para industrialización, para generar economía en nuestro departamento.

Vamos a seguir haciendo obras, obviamente en menor proporción, pero lo que vamos a buscar es la búsqueda de la industrialización, proyectos de industrialización para nuestro departamento, para nuestros municipios. Ese es el enfoque que debemos tener y un buen nivel de coordinación con el Gobierno nacional.

Hemos estado con el hermano Lucho Arce y hemos hablado sobre eso y tiene un plan interesante de más de 2 mil millones de dólares para hacer proyectos de industrialización y para eso los tarijeños tenemos que estar listos. Ahí tienes, hablando con él, habla de más de dos mil millones, solo si tenemos la capacidad y la habilidad de captar trecientos millones de dólares de eso, ya estaremos marcando diferencias para el tema de la industrialización. Creo que el camino va por ahí, ya nos nacionalizamos, recuperamos la democracia y hay que industrializar.

EP. – Para terminar su momento, ¿por qué quiere ser gobernador y porque hay que votar por Álvaro Ruíz?

AR.- Yo le pido a la población, primero, antes que nada, con un esfuerzo conjunto salgamos de esto del Covid. Sabemos que es responsabilidad de los gobiernos municipales pero el cuidado, el uso del barbijo, las restricciones que tenemos que cumplir es parte de los ciudadanos.

Luego, bueno hemos ido trabajando y adquiriendo experiencia en estos últimos años como alcalde de Uriondo, como presidente de la AMT, como presidente de los alcaldes de Bolivia, miembro del organismo internacional de los municipios, hemos adquirido esa experiencia y la queremos trasladar a desarrollar nuestro departamento, como hemos avanzado en nuestro municipio.

Y una motivación importante es ir contra esos grupos de poder que han manejado por muchos años el departamento y que hoy se creen dueños y quieren volver a manejar el destino de nuestro departamento y porque hasta ahora tenemos la propuesta más clara y representamos de alguna manera la renovación de la sangre tarijeña que espera otro modelo de departamento, con integración, con inclusión, sin peleas, sin conflictos, sobre todo con soluciones a las demandas y desafíos que tenemos para desarrollar nuestra Tarija y poniendo claramente en primer plano a nuestro departamento.

EP. – ¿Prefiere a Oliva o a Montes para una segunda vuelta?

AR.- Primero hay que trabajar para estar en la segunda vuelta, no importa con quién, pero ganamos en primera vuelta o en segunda vuelta.