Saavedra anuncia auditoría al BTR

Fuente: Prensa Demócratas

Para el concejal electo por Demócratas en la capital cruceña, Manuel Saaavedra, la reunión de la alcaldesa interina con algunas autoridades electas para el legislativo edil, demuestra una desesperación por justificar los errores cometidos en el sistema de buses de transporte rápido y anunció una auditoría al respecto.

“Eso no lo van a solucionar en función a invitarle cafesito a algunas autoridades electas o a conversar un poco. Que la alcaldesa interina convoque a algunas autoridades electas no va a impedir que se le haga auditoría. Puede intentar con los diez concejales del Concejo pero va a haber uno que no va a convencer, y que soy yo, y aunque sea solo le voy a hacer una auditoría y vamos a empezar por el BRT porque es una irresponsabilidad tremenda haber gastado tanta plata y no solucionar el problema”, criticó.

Considera que “es un carrusel en el primer anillo que no beneficia a nadie” pues compiten por dos carriles el transporte público, el transporte libre y los vehículos privados además de causar un desincentivo para los comercios y la entrada al centro de la ciudad. “Se han gastado casi 200 millones de bolivianos y en vez de una solución nos han generado un problema”, acotó.

Sobre la elección de la nueva directiva que presidirá el órgano legislativo para la gestión 2021-2026, afirmó que es un falso debate originado por la actual administración que modificó el reglamento anterior donde se establecía que mediante debates y consensos, los 11 concejales deberían definir sus representantes, mientras que en el actual no se especifica si le corresponde a la mayoría obtenida en la votación para alcalde o concejales la presidencia y la secretaría.

“En función a ese vacío se dan interpretaciones por la conveniencia de cada uno y eso no es saludable, lamentablemente cuando se legisla en función a intereses particulares como hizo esta gestión causan estos problemas. Hay dos opciones, o los que cometieron el error que son los actuales enmiendan su error, modifican con dos tercios el reglamento a como era antes, o cuando se vayan entramos nosotros y hacemos lo propio”, finalizó.