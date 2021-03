Saludamos a las cuatro universidades públicas que se sumaron a la campaña de vac…

...administración de Luis Arce maneje alguna lista de personas a ser procesadas porque no "actúa como el régimen de facto". "Garantizamos que no asumimos ni asumiremos ninguna decisión fuera de lo que manda la Constitución", agregó....

...defensa de Luis Arce y David Choquehuanca. Nina rechazó que haya intentos de "resabios de la derecha que no entienden que Bolivia no quiere violencia...

www.opinion.com.bo | 7 hours ago

...defensa de Luis Arce y David Choquehuanca. Nina rechazó que haya intentos de "resabios de la derecha que no entienden que Bolivia no quiere violencia, no quiere confrontación, no quiere movilizaciones, lo que desea es trabajo"....

Compartido: 1.9K