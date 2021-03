Santa Cruz, Cochabamba y La Paz realizan concentración en defensa de la democracia

«No, no, no, no me da la gana, vivir en dictadura como la venezolana», «Esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta» son los coros que se escuchan en cada una de las concentraciones en el eje troncal del país.

Los comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba y el Conade en La Paz, convocaron a una concentración en cada una de estas ciudades, para exigir que se respete la democracia.

La población se dio cita una vez más en estos lugares emblemáticos para quienes lucharon los 21 días de paro cívico el 2019 luego de que se llevara adelante el fraude electoral en las elecciones nacionales.

Esta vez el detonante fue la aprehensión de la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez y algunas de las ex autoridades de su gobierno transitorio y constitucional.

Quienes participan de estas concentraciones exigen que no se cambie la historia, intentando confundir a la población, haciéndoles creer que hubo un golpe de estado, cuando la OEA y los organismos internacionales señalaron que hubo irregularidades en las elecciones nacionales del 2019.

El día de mañana los cívicos del país participarán de una reunión nacional de cívicos, que se llevará a cabo en Santa Cruz para determinar las medidas a tomar.