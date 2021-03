Santa Cruz: Padres piden ítems y que escolares vuelvan a las aulas

Un grupo de padres de familia del Plan Tres Mil protestaron ayer en puertas de la Dirección Departamental de Educación (DDE) para exigir la dotación de ítems de nueva creación y que se adelante el retorno a clases, bajo a la modalidad semipresencial.

“Necesitamos ítems. No tenemos ítems en nuestras unidades educativas y pagamos mensualidades altas porque los padres nos hacemos cargo del pago de sueldos de algunos maestros. Asimismo, las clases virtuales no reemplazan a las presenciales, nuestros niños no están aprendiendo como deberían y por eso queremos clases semipresenciales”, dijo una de las madres de familia que participó de la protesta.

Los progenitores fueron recibidos por el titular de la DDE, Gilberto Molina, quien se comprometió a enviar comitivas para que inspeccionen las condiciones en que se encuentran los establecimientos educativos, a fin de que verifiquen qué hace falta para garantizar que los estudiantes y profesores no se contagien de coronavirus cuando retornen a las aulas. El titular de la DDE pidió paciencia a los padres y ratificó que las clases semipresenciales recién pueden ser consideradas a partir del segundo trimestre, es decir, a partir del 7 de mayo.

Sobre los ítems

Con respecto a los ítems, Molina indicó que ya envió los requerimientos al Ministerio de Educación y esperan que hasta la primera semana de abril se concrete la dotación. Dijo que se han solicitado 1.656 nuevos cargos, que es lo que precisa Santa Cruz.