Asimismo, el hijo de El Mallku se considera “un peligro para los masistas”.

El candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación Jallalla, Santos Quispe, propuso este domingo crear una universidad con el nombre de su fallecido padre “Felipe Quispe ‘El Mallku’” para que se convierta en una “fábrica de presidentes” con apellidos aymaras.

“Queremos crear una universidad llamada Felipe Quispe Huanca ‘El Mallku’, que va a ser una universidad ideológica, una universidad que cree líderes, (…) una fábrica de presidentes y de ministros, porque ya es momento de que nosotros (mismos) creemos nuestros propios ministros; ya sean Mamani, Condori, Huallpa, Poma y todos los apellidos, aymaras queremos que estén en los ministerios y (como) presidentes”, dijo el joven político en un acto de campaña electoral realizado en el municipio de Escoma.

En ese contexto, también remarcó que cualquiera puede llegar a ser presidente y no solamente él, que recién ingresó a la carrera política tras el repentino fallecimiento de su padre que era inicialmente el candidato a la Gobernación por Jallalla.

Aunque “muchos a la juventud nos han cerrado la puerta (…) desde la República hasta el (actual) Estado Plurinacional (…), que no nos da la oportunidad, y ustedes mismos dénse cuenta cómo a mí me critican, no quieren que nazcan (nuevos) líderes y me tienen rabia porque yo soy un peligro para los masistas”, aseguró.

Asimismo, afirmó que, si le dan la oportunidad de llegar a la Gobernación de La Paz, hará un “cambio total” en la administración departamental aunque lo persigan, pinchen su celular o amenacen de muerte.

Y en ese sentido “les digo a los del MAS (Movimiento Al Socialismo) que yo no voy a retroceder, voy a seguir adelante (porque) ya di el primer paso (llegando a la segunda vuelta electoral) y voy a dar el segundo paso hasta llegar a la Gobernación y ahí vamos a demostrar cómo se gobierna”, subrayó.

Por otro lado, propuso crear una escuela de futbol, pero también constituida por jugadores de apellidos originarios.

“Queremos sacar personas aymaras, quechuas y guaraníes porque mi padre ya tenía una escuela de futbol (…) y lo hemos dejado un poco por falta de recursos económicos, (pero) entrando a la Gobernación vamos a financiar ese club (…) porque nosotros los aymaras queremos participar en la liga profesional”, indicó.

Incluso, para graficar su proyecto, se puso a relatar un eventual partido de futbol con la participación de jugadores de solo apellidos originarios en medio del aplauso de sus seguidores.

“Ya basta de discriminación, nosotros (igual) sabemos jugar futbol y por eso les digo que tenemos buenos proyectos hermanos, (solo les pido que) confíen en nosotros, yo soy igual que ustedes, vine desde abajo y no les haré quedar mal”, puntualizó.

Santos Quispe se enfrentará al candidato del MAS, Franklin Flores, el próximo 11 de abril en la segunda vuelta electoral por la Gobernación de La Paz.