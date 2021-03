Santos Quispe: Si soy electo, ‘Felipe Quispe va entrar junto conmigo, con su ajayu’

El candidato de Jallalla asegura que él es un peligro para el MAS, por el cada vez mayor apoyo que gana, sobre todo en las provincias paceñas.

Santos Quispe, candidato a gobernador de La Paz por la alianza Jallalla La Paz, afirmó este miércoles a La Razón Radio que si es elegido en el cargo, su extinto padre, Felipe Quispe Huanca, “El Mallku”, “entrará” con él en el gobierno departamental.

“Yo soy una persona profesional, joven, que no tiene antecedentes oscuros; yo quiero cambiar al departamento de La Paz. Estoy trabajando con el plan de gobierno de Felipe Quispe Huanca, yo voy hacer cumplir ese sueño. Si entro a la Gobernación, Felipe Quispe va entrar junto conmigo, con su ajayu”, afirmó el candidato.

De esta manera, el candidato —segundo en la intención de voto para la Gobernación de La Paz luego de Franklin Flores, del Movimiento Al Socialismo (MAS)— ilustró la fuerte ligazón política que tiene con el antiguo el líder campesino, a quien Santos reemplaza en la candidatura.

“He andado de rincón a rincón con Felipe, porque él no confiaba en otras personas; yo siempre he estado al lado de él; he participado en reuniones, hay fotos; yo me he juntado con la población; a veces no podía ir mi padre y me mandaba a mí”, recordó Quispe la relación con su padre.

Aseguró que El Mallku cuidaba de sus hijos, por la presión política que caía sobre ellos debido a la actividad del padre, especialmente luego de la muerte de su hermano mayor, Ayar, de quien dijo que “fue asesinado por los gobiernos del MAS”; por eso también —añadió— su bajo perfil político.

Impugnada su candidatura por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), en esta semana el Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz ratificó su habilitación. Para Santos, el verdadero promotor de su inhabilitación no fue el líder del MTS, Félix Patzi (también candidato), sino el MAS.

“Hay personas que se hacen utilizar como títeres, como Félix Patzi, que se hace utilizar con el MAS; esto (la intención de inhabilitarlo) viene de arriba, del MAS; yo soy un peligro para el MAS, porque el único candidato que está reemplazando al MAS soy yo”, afirmó Quispe, quien aseguró que le está ganando al MAS sobre todo en las provincias paceñas.

Pero Patzi también está interesado en inhabilitarlo, dijo Santos. Consideró que le molesta su propuesta de auditar la gestión de MTS en el gobierno departamental paceño.

En lo relativo a su programa de gobierno, Quispe aseveró que claramente orientará su gestión hacia las provincias. “Yo voy a trabajar para las 20 provincias, en la ciudad de El Alto, La Paz; no como el anterior gobernador (Patzi) que ha trabajado solo para cuatro provincias, olvidando a 16. Yo voy a abrazar a todos los alcaldes, sea de cualquier color (político)”.

El candidato deploró que el gobierno del MAS haya manifestado su mejor disposición a trabajar con gobernadores del MAS antes que con los opositores. “Si realmente (el presidente Luis Arce) quiere a los departamentos, tiene que coordinar, porque nosotros somos igual que ellos; queremos trabajar por el departamento, queremos mejorar todo”.

Ante la posible disminución de recursos para la Gobernación por la crisis ocasionada por la pandemia, el candidato de Jallalla propuso crear empresas departamentales, como una de lácteos. En el ámbito financiero, habló de la necesidad de encarar el pacto fiscal entre la administración central y los gobiernos subnacionales.