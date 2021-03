Scouting celeste en los Yungas tuvo 300 jugadores

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

Iván Castillo, exjugador de Bolívar, se mostró contento y satisfecho porque más de 300 jugadores se presentaron este fin de semana al scouting que realizó el club Bolívar en Coripata, en el estadio Ramiro castillo, con el objetivo de reclutar nuevos valores para la Academia.

Contó que llegó gente de diferentes poblaciones yungueñas, incluso de las más lejanas, como Mapiri, que se encuentra a 12 horas de Coripata.

“Cumplimos con todo lo que habíamos soñado. Me propuse hacer este tipo de actividades para los niños, jóvenes y adolescentes y estoy lleno, satisfecho por lograr esto”, señaló.

La selección de nuevos talentos se realizó en dos jornadas. Según el exfutbolista hubo más deportistas el pasado sábado, pero todos con la ilusión de llegar a la Academia.

Recordó que esta fue la segunda vez que realizó un scouting en su pueblo natal, la primera vez fue hace tres años con la gente del Tigre.

“Después de tres años se realiza esta actividad. La primera vez traje al club The Strongest, pero esta tuvo una aceptación mayúscula porque movilizó al pueblo en todo sentido, no solo en lo futbolístico, y me deja satisfecho por esta inquietud y aventura deportiva”, puntualizó Castillo.

“Los niños, adolescentes y jóvenes realmente quieren y sueñan con tener la posibilidad de ser parte de una institución tan grande como Bolívar”, acotó el yungueño.

Lamentó que algunos futbolistas no pudieron llegar hasta el estadio coripateño para mostrar sus condiciones, uno por el factor económico y también por el tema de los caminos.

“Hubo deportistas de Coroico, Caranavi, Chulumani, Irupana y La Asunta. Comunidades como La Calzada, Santa Rosa e incluso desde zonas mineras como Cajuata. Sinceramente fue una masiva participación y se aglutinó a una buena cantidad de los futbolistas”, acotó.

Sobre los resultados de la labor que cumplió la Academia, Castillo indicó que Rodrigo Marión será quien brinde todos los detalles basado en los informes que proporcionen los profesores que llegaron.

“Nosotros solo fuimos el nexo entre los entrenadores y los jugadores”, puntualizó el exjugador celeste.