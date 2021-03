Se rearticulan protestas tras el encarcelamiento de expresidenta Áñez

Cándido Tancara Castillo / La Paz

“¡Libertad, libertad, libertad!”. Ese fue el grito que se escuchó ayer en gran parte de las distintas capitales de departamento, horas después de que la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros fueran encarcelados en La Paz. De esta manera los comités cívicos se rearticularon en masivas concentraciones para exigir la liberación de los detenidos y para hoy anunciaron que en una reunión nacional asumirán nuevas medidas de protesta.

“Señor Presidente (Luis Arce) usted lamentablemente es un hombre enfermo, busque la paz en Dios, busque democracia; el país está pidiendo salud, vacunas y reactivación económica; no está pidiendo persecución ni pelea entre bolivianos; no juegue con fuego, se va a quemar; Santa Cruz no va a permitir que se lleve un solo cruceño”, aseguró el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ante una masiva concentración al frente de El Cristo Redentor, en esa capital.

El dirigente cívico, que hoy se reunirá con sus pares del país en Santa Cruz, dijo: “Señor Arce, pido cesar la persecución política, ya no son tiempos del Plan Cóndor ni del Plan Evo, son tiempos de libertad. No se deje influenciar por el pasado corrupto, terrorista y cobarde que vivimos durante 14 años los bolivianos”. También le dijo: “Estamos dispuestos a jugarnos la vida en unidad, en las calles y con la fe puesta en Dios, como lo hicimos en los 21 días (en 2019)”.

A la concentración acudieron la alcaldesa Angélica Sosa, el alcalde electo Jhonny Fernández y su contrincante Gary Áñez. El gobernador electo cruceño Luis Fernando Camacho dijo: “A esos presos y a esos perseguidos políticos decirles que no los vamos a dejar solos, Santa Cruz es un pueblo valiente; el día de hoy (ayer) tenemos el honor de tener siete refugiados de Cochabamba en nuestro comité”. Afirmó que “no sólo las puertas de este pueblo están abiertas, también lo están las de mi casa”.

En Beni se realizaron ayer dos marchas. Pobladores de Reyes y de Rurrenabaque marcharon en esta última en contra de las detenciones de Añez y dos exministros. En Trinidad, una marcha, que empezó en el Comité Cívico, terminó en puertas de la Fiscalía, donde se instaló una vigilia en demanda de la libertad de las exautoridades. Anunciaron que están dispuestos a radicalizar sus medidas.

En La Paz, el lugar de concentración fue el atrio de la UMSA y la plaza del Bicentenario, donde centenares de personas con banderas bolivianas reeditaron las protestas pacíficas de octubre de 2019, cuando se movilizaron contra la “paralización intencional y arbitraria (del TSE), sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)”, establecida por la auditoría de la Organización de Estados Americanos.

Tras un mitin, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, lideró una marcha que terminó en la Fiscalía y protestó contra las detenciones, mientras la gente pedía libertad para los detenidos. “El motivo es que el pueblo está cansado de recibir golpes, ya no queremos golpes, ya hemos luchado por buscar la verdad; es una de las dictaduras más duras en mis 50 años de activista de los derechos humanos”.

La plaza de Las Banderas fue el lugar de la concentración de centenares de cochabambinos. Luego de un mitin, también marcharon hacia la Fiscalía para exigir la libertad de los encarcelados. Uno de los oradores dijo que los cívicos dan 48 horas para que los detenidos sean liberados y anunciaron que las nuevas medidas serán asumidas hoy en Santa Cruz.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declaró ayer en estado de emergencia. “Los potosinos y bolivianos están sufriendo atropellos de parte de los falsos socialistas que manifiestan que fue golpe la renuncia de Evo Morales ante el asqueroso fraude realizado por ellos 2019”, dijo su presidente, Juan Carlos Manuel.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, anunció que el jueves se realizará una reunión de autoridades electas opositoras para exigir respeto a “la democracia y la libertad del pueblo boliviano”. “Con autoridades electas analizaremos puntos en común para elaborar una agenda de trabajo”. “Los ingresos del Estado han caído y se refleja en las regiones” y “hay que pensar bien en una lucha de largo aliento y ser responsables con el pueblo”.