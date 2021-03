Se retira de la cárcel la ambulancia que debía llevar a Jeanine Áñez a una clínica

Jeanine Áñez no fue trasladada a una clínica en La Paz a pesar de que, según su defensa, ya se contaba con un informe médico e incluso una ambulancia había llegado hasta las puertas de la cárcel de mujeres de Obras para recogerla.

Los abogados de la expresidenta Jeanine Áñez habían pedido que se la traslade a un centro médico especializado luego de que sufriera una descompensación en su salud, específicamente una subida en su presión que le provocó severos malestares.

La ambulancia que llegó hasta la puerta de la cárcel de mujeres de Obrajes para recogerla se retiró aproximadamente a las 18:30 sin llevar a la expresidenta, como se había anunciado en un principio.

Carolina Ribera, hija de la expresidenta, pidió explicaciones sobre por qué se negó el traslado de su madre cuando todo ya estaba listo para llevarla para que reciba atención médica.

«No me dan ninguna información, ella no tiene asistencia médica, no sé qué hacer. Siguen vulnerando sus derechos, su derecho como exmandantaria y ahora su derecho a la salud, ella es hipertensa. Se la tiene que trasladar al hospital y no sé qué ha pasado», señaló Ribera.