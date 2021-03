Sedes recuerda con un acto conmemorativo, un año de la llegada del Covid-19 a Tarija

Tras un año del primer contagio de coronavirus registrado en Tarija, el Servicio Departamental de Salud (SEDES), realizó un acto para entregar reconocimientos a las personas y el personal público que durante la pandemia estuvieron afrontando la situación sanitaria.

La jefa de Epidemiología del SEDES, Claudia Montenegro, informó que el los médicos y enfermeras que estuvieron en primera línea contra el Covid-19, pasaron por una situación muy crítica y compleja, para desempeñar sus funciones.

«Hay muchas cosas que quedaron documentadas y que en su tiempo estarán marcadas dentro de la historia. Pues la situación hizo que implementemos un laboratorio y conformamos todo un equipo de médicos de respaldo para la atención”, mencionó.

Asimismo, Montenegro manifestó que la enfermedad viral, cobró miles de vidas, no sólo en Tarija, ni en el país, si no en todo el mundo, pues el Covid-19 no pudo ser controlado en su totalidad.

“Son muchas de las cosas que se tendrían que nombrar, que vivimos y que queda por agradecer a todo el personal y reconocer el esfuerzo que pusimos cada uno de nosotros», refirió.

Finalmente, la responsable dijo que en el evento fueron 15 personas las que recibieron el reconocimiento y 3 funcionarios departamentales: Adel Vergara, Adrián Oliva y los familiares del fallecido secretario, Rubén Ardaya, recibieron una distinción especial.

«Muchos de los que estuvieron trabajando en primera línea y hasta el día de hoy siguen desempeñando sus labores. Pero debemos seguir luchando para controlar esta enfermedad que paralizó al mundo entero” declaró.