Seguidores de Súmate hacen vigilia en el TSE; esperan que se revoque inhabilitación de Reyes Villa

Seguidores de la alianza Súmate llegaron hasta la puerta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz para iniciar una vigilia a la espera del pronunciamiento del organismo electoral, tras el pedido de revisión extraordinaria que habilite a Manfred Reyes Villa, candidato a la Alcaldía de Cochabamba.

​El viernes, el TSE hizo conocer que había decidido inhabilitar al candidato porque «no se había acreditado de manera formal, objetiva y documentada el pago total de la obligación» que tenía.

Ese mismo día, en la tarde, Reyes Villa había brindado una conferencia de prensa, indicando que había pagado el pliego de cargo que estaba a su nombre.

“Nos han indicado que están sesionando (el TSE). Esperemos que en las próximas horas se pronuncie en base a la documentación que hemos presentado”, manifestó Enrique Mendieta, coordinador de la alianza Súmate, que llegó hasta La Paz.

Sosteniendo recibos en la mano, Mendieta indicó que cuentan con todos los documentos que certifican que Reyes Villa no tiene ninguna cuenta pendiente con el Estado.

“Queremos que el TSE corrija ese error y revoque la resolución que ha sacado”, agrego Mendieta.

Aseguró que no existe un candidato alternativo a Manfred. “No hay plan b, c ni d. No se puede jugar con el voto del pueblo a menos de dos días del cierre de campaña”, concluyó Mendieta.