Segundina Flores dice que en el MAS hay un ‘equipo de mentirosos’ que hace equivocar a Evo

La ejecutiva saliente de la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, sostuvo que al interior del MAS existe un “equipo de mentirosos” que hace equivocar a Evo Morales.

Flores hizo esa revelación a tiempo de señalar que su apoyo a Eva Copa había generado molestia en ese sector del MAS, que -según afirma- miente y desorienta al expresidente.

“Yo sé que ahí hay un equipo de mentirosos en el MAS que hacen equivocar a nuestro hermano Evo Morales”, dijo Flores y señaló que ese grupo ocasiona que el Movimiento al Socialismo se pierda y se perjudique.

La ahora exejecutiva de “Bartolinas” reveló que ha escuchado “muchos chismes” acerca de que Evo Morales no estaba de acuerdo con que siga al frente de la Confederación, aunque aclaró que no escuchó eso del expresidente.

Dijo que dentro del MAS, algunos mintieron y la acusaron de haber hecho campaña por el Movimiento Tercer Sistema y la agrupación Jallalla.

Si bien negó aquello, Flores reconoció que en un momento de análisis político cuestionó si el Tercer Sistema o Jallalla eran de la derecha. Señaló incluso a Damián Condori (exdirigente campesino y candidato del CST en Chuquisaca) y dijo que él también luchó por la Asamblea Constituyente y fue perseguido por “racistas”.

Respecto a Eva Copa, Flores enfatizó que la defendía para ser candidata del MAS a alcaldesa de El Alto, pero después le dolió que tal vez por machismo la exsenadora fue aislada del Movimiento al Socialismo.

Lamentó que con esa decisión de no elegir a Eva Copa como candidata, el MAS haya perdido a El Alto, siendo un “cuartel de la revolución”.

“Evo era como un papá”

Segundina Flores aseguró que siempre fue leal a Evo Morales y lo defendió en las “buenas y en las malas”. Por eso rechazó que haya voces en el MAS que la tilden de mentirosa y hasta traidora al exmandatario.

“Me duele, el Evo Morales era como un papá, como un padre para todos nosotros, pero no supo decir: ‘ustedes esto definan’, no supo. Es un error. Capaz nosotros teníamos que decir (el) error al hermano Evo Morales, pero él no aceptaba. Esos errores creo que hay escuchar, hay que analizar”, manifestó.

Destaca su gestión

Flores, que ahora deja el principal cargo de la Confederación, manifestó que, a la vez de tristeza también siente alegría, porque es un puesto cansador por el cual no se recibe un salario.

Confesó que también estaba cansada, aunque tenía apoyo para continuar en la dirigencia.

Destacó que ella deja la Secretaría Ejecutiva de “Bartolinas” después de haber “recuperado la democracia y la soberanía”, con presidente, vicepresidente y la mayoría parlamentaria en el MAS.

Flores ahora es reemplazada por Flora Aguilar, quien fue elegida el domingo como nueva Secretaria Ejecutiva de la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa”.