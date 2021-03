Semana decisiva para definir el fichaje de Hugo Dorrego en Oriente

Los directivos de Oriente Petrolero deben definir esta semana si el fichaje del mediocampista uruguayo Hugo Dorrego se concreta. El jugador de Cerro Largo del campeonato uruguayo informó a la dirigencia refinera que jugaba este 21 de marzo su último partido y se desvinculaba de su club, aunque al torneo charrúa le falta dos fechas para su culminación.

Dorrego es un jugador importante en su equipo, que marcha en el puesto 14 entre 16 participantes en primera división.

Dorrego, de 27 años, tiene firmado un precontrato con Oriente Petrolero, por lo que se prevé que su llegada a Santa Cruz sea esta semana para la firma de su ficha, habida cuenta que el cierre de habilitaciones en el país es el 31 de este mes.

Oriente fichó para esta temporada al arquero paraguayo Wilson Quiñónez (ex Sportivo San Lorenzo), al volante colombiano Elkin Blanco (ex Orense de Ecuador) y al delantero colombiano Dayro Moreno (Ex Once Caldas).

También llegaron los nacionales Gualberto Mojica (libre), Juan Pablo Aponte (ex Wilstermann), Francisco Rodríguez (ex Nacional Potosí) y Henry Vaca (ex Atlético Goianense de Brasil).