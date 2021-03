Senador Loza dice que nadie se acogió al decreto de amnistía y cree que se aprobó en vano

El legislador en relación a los procesos contra Añez y sus excolaboradores dijo «no les vamos a prender velas»

Fuente: ANF

Según el senador Leonardo Loza (MAS) pareciera que “en vano” aprobaron el decreto presidencial de Amnistía e Indulto por razones Humanitarias y Perseguidos Político, toda vez que hasta la fecha nadie de los que presuntamente estuvieron involucrados en las quemas y destrozos durante la crisis política de 2019 se acogió a esta norma.

“Hasta ahora no he visto que ninguna persona se ha acogido a esa amnistía, no tengo ninguna información, parece que en vano hemos aprobado esa ley, todos están en el camino de la justicia”, declaró a la ANF.

En febrero de este año, el Movimiento al Socialismo aprobó en la Asamblea Legislativa el decreto presidencial con el objetivo de que cerca de 1.000 personas afines a esta organización política se beneficien, específicamente quienes fueron procesados durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre, sectores afines al gobernante MAS se movilizaron, una ola de acciones violentas se produjo como la quema de unidades policiales, 66 buses PumaKatari terminaron en cenizas, el domicilio del exrector de la UMSA Waldo Albarracín también terminó en llamas, mientras que la casa de la periodista Casimira Lema también fue destrozada.

El legislador sostiene que, si “algún compañero cometió algún exceso en ese tiempo, por más que sea Leonardo Loza debe ser sancionado y castigado con el mismo peso de la ley”, señaló ante la consulta si esos casos quedarán en la impunidad.

En relación a los procesos contra Áñez y otras exautoridades justificó que se trata de la aplicación de la justicia. “No le vamos a prender velas a los que asesinaron a nuestros compañeros, no le vamos a prender velas a los que robaron al país, no le vamos a llevar flores, tiene que haber justicia”, sostuvo

Aseguró que muchos de sus compañeros con razón o sin razón fueron detenidos y “correteados por la dictadura”.