Senadora Rek: ‘Tiene que haber casos de corte en Bolivia comenzando con Evo Morales’

Fuente: Prensa Centa Rek, Creemos

La senadora Centa “Rek califico cómo como cínico y descarado el tuit del ministro de Justicia, Iván Lima*, en sentido que la aprobación de un juicio de responsabilidades para la expresidenta Jeanine Áñez estaría en manos de Carlos Mesa y Luis Camacho.

“Ellos (el gobierno), antes de detener a Jeanine Áñez, sabiendo que tenían ese plan, que estaba en contra de los derechos ciudadanos y no había materia judiciable actuaron de forma descarada… esta situación irregular en la Justicia, lógicamente que nosotros que somos democráticos, de vocación democrática, tanto Creemos como Comunidad Ciudadana, no vamos a permitir sobre llovido mojado, no vamos a permitir un caso de corte bajo estas condiciones”, señaló Rek.

La legisladora por Santa Cruz añadió que desde Creemos también se reclama caso de corte, pero “comenzando por Evo Morales y si tiene que hacerse contra Jeanine Áñez también, pero bajo las circunstancias correctas, con una Justicia que tenga credibilidad, y no ser al brazo ejecutor del Órgano Ejecutivo”.