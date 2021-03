Si Always elige jugar la Copa en el Bermúdez, tendrá líos por la iluminación

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“No podemos mentirle a nuestra hinchada”, resaltó Andrés Costa, presidente de Always Ready, al reconocer que jugar la Copa Libertadores 2021 en El Alto es una misión imposible. La directiva millonaria tiene como alternativas a los estadios Hernando Siles y Jesús Bemúdez. Si no se puede jugar en la sede de Gobierno, el campeón del fútbol boliviano tendrá que ir a Oruro, donde también hay inconvenientes con la iluminación.

Debido a que el Siles estará saturado con encuentros internacionales de Bolívar y The Strongest, es posible que la Conmebol no apruebe que Always juegue en el escenario de Miraflores. Si eso pasa, el Bermúdez aparece como una opción. Sin embargo, ese estadio no cumple con los lux requeridos.

Según el manual de operaciones de la Conmebol, para 2021 se requieren 1.200 lux de iluminación en los estadios. El Bermúdez alcanza a la mitad. “Nosotros llegamos a los 500 y 600 lumens en ciertos sectores”, explicó Waldo Quinteros, director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede) de Oruro.

70.000 dólares por partido

La autoridad informó que aún no recibió un requerimiento oficial de Always. Aclaró que el tema de los lux no impedirá que la Conmebol apruebe la sede para los millonarios, pero sí retendrá aproximadamente 70.000 dólares por partido.

“El Bermúdez tendrá la observación, como ya la tuvimos en el caso de San José. La Conmebol retendrá 70.000 dólares por partido al club”, alertó.

Según Quinteros, “todos los estadios de Bolivia tendrán observaciones. Esto de los lumens es algo muy grande. En Oruro ya presenté un proyecto para cambiar los led, que cuestan 3,5 millones de bolivianos. Hay que hacer ese cambio, pero mientras tanto, ese cambio significa que la Conmebol retendrá dinero al club que juegue en el Bermúdez, eso es lo que pasó con San José. La confederación ha retenido aproximadamente 210 mil dólares hasta que se demuestre el cambio de las luminarias”.

El orureño abrió las puertas del Bermúdez a Always. También adelantó que “hay que ver el tema de generadores. Nosotros alquilábamos con los dirigentes de San José, por cualquier corte. Son temas que podríamos conversar con gente del club”.

Ayer, Costa dijo en Cochabamba que “esperemos buscar ese hogar lo más cerca de nuestra ciudad de El Alto y poder tener apoyo de nuestra hinchada”.