“Si no me respetan que me tengan miedo”, esa es la consigna del Gobierno señala Carlos Valverde

Tras las detenciones de exministros de Jeanine Añez este viernes, el analista Carlos Valverde manifestó que el Gobierno busca equilibrar fuerzas pues considera que en las elecciones subnacionales ha tenido una derrota muy grande. Ve similitud con el caso Terrorismo que finalmente fue anulado.

El analista considera que además de la derrota que ha sufrido el Gobierno, se viene una crisis económica, por lo que el Gobierno decidió actuar para evitar cualquier cosa que lo desestabilice.

​“Si no me respetan que me tengan miedo”, señaló Valverde, refiriéndose que esa es la consigna con la que actúa el Gobierno.

Valverde agregó que existen similitudes con lo ocurrido con el caso Terrorismo que finalmente fue anulado. “Lo ubico al hotel Las Américas, comenzaron a tirar ideas para ver con cual se quedaban”, manifestó.

Según Valverde están procesando a militares con el objetivo que uno acepte que se habló a Williams Kaliman para sugerir la renuncia de Morales.

“Kaliman que es hombre de Evo Morales, entro en diciembre del 2019 y en su posesión él dijo: soy un hombre y un soldado del proceso de cambio”, señaló.

Cuestionó cómo van a explicar los fiscales la oferta de Morales de dejar sin efecto la elección que fue anulada, despedir a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral de entonces o el no participar en la próxima elección.

“La Paz parece el reclusorio de los políticos bolivianos, los llevan allá violando todo”, manifestó Valverde.