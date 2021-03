¿Sin contrato? Presidenta de Inde a Avilés: «No tienes contrato para demandarme, no te pagaré nada»

Fuente: paginasiete.bo

El partido entre Independiente y Oriente Petrolero, programado para las 18:15 de ayer, no se disputó. Los futbolistas de ambos equipos entraron a la cancha del estadio Patria, pero se negaron a jugar. Esa acción provocó la reacción de la presidenta del cuadro capitalino Jenny Montaño.

“Mijail (Avilés), lamentablemente no tienes ni contrato ni nada para demandarme y no te pagaré nada”, reveló la titular de Independiente, quien señaló a uno de los capitanes del club. Con los jugadores de su plantel reunidos en círculo, continuó: «Lo siento, chicos, había hablado contigo Martín Prost, tú me diste tu palabra. No los escucharé porque lo que ustedes hicieron hoy (ayer) no se hace».

Tal como sucedió en Santa Cruz (en los partidos Real Santa Cruz-Wilstermann y Blooming-Guabirá) y Oruro (entre San José y Palmaflor), el duelo en Sucre se vio afectado por la amenaza de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), que paralizó el inicio del torneo 2021 y cuenta con el respaldo de sus afiliados.

Con una incertidumbre de por medio, Oriente llegó a Sucre y cumplió con su propósito: presentarse al partido, pero no jugarlo. El problema es que Independiente tenía otro plan y no se cumplió. “Afecta mucho porque la gente ha venido a ver 17 años después un partido del Independiente”, manifestó la presidenta del club albirrojo, Jenny Montaño, al indicar que “el día que tenía que ser una fiesta terminó siendo una tristeza”.

Una escena parecida se vio en Oruro, donde los futbolistas de San José y Palmaflor se negaron a disputar el encuentro. El vicepresidente del Santo, Marcelo Soruco, presionó a sus jugadores y fracasó en su intento de obligarlos a disputar el encuentro.

“Esto no se hace, nos engañaron”, dijo el directivo Soruco.