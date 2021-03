Sirmes dice que La Paz «no tiene las condiciones» para afrontar la tercera ola

Fuente: Página Siete Digital

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, aseveró este jueves que ante la cercanía de la tercera ola del coronavirus, tanto La Paz como el resto del país no están listos para atender esta nueva fase.

“Hoy el sistema de La Paz y del país está en un momento crítico, el gobierno no le está asignando recursos ni a centros de salud ni hospitales para que se puedan preparar para la tercera ola (…). No hay una política de salud, no hay un plan de atender la tercera ola, no hay un plan para atender a los pacientes no Covid-19. La Paz no tiene las condiciones de enfrentar la tercera ola de la enfermedad”, indicó Romero a Red Uno.

El galeno propuso redactar una nueva Ley de Emergencia Sanitaria, mediante un diálogo en el cual tanto el sector salubrista en protesta como las autoridades del Gobierno “flexibilicen” sus posiciones.

“Es hora de parar esta ley, construir otra y entrar a atender la emergencia. Asignar recursos, preparar todos los departamentos para esta enfermedad. Estamos yendo a darle una apertura el diálogo y flexibilizar nuestras posiciones”, expresó.

