Sirmes dice que «persecución» a profesionales impidió prepararse para la tercera ola

Fuente: Página Siete Digital

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, denunció este viernes que el país no está preparado para la tercera ola del coronavirus, y aseguró que se debe a la política de «persecución» que ejerce el Gobierno en contra de los profesionales médicos.

“Denunciamos de manera pública que lamentablemente hoy, en los previos de una tercera ola, el sistema público del país no se encuentra preparado, la razón es que el Ministerio de Salud priorizó las razones políticas del partido de Gobierno sobre las necesidades de la población; hoy el plan que tiene es perseguir, amedrentar y acosar al sector salud”, afirmó Romero.

El representante del sector emitió un mensaje en video, en el que asegura que se perdió mucho tiempo en estos meses, que debían ser aprovechados para preparar los centros de salud para el tercer rebrote de la pandemia.

«No tenemos recursos económicos, los desembolsos que debían haber llegado para los centros de atención no lo hicieron, no hay economía para cubrir los gastos, para comprar equipamiento, insumos, trajes de bioseguridad para prepararnos para la tercera ola de enfermedad”, afirmó.

Romero también cuestionó la falta de insumos médico y que no hubo mejoras pese a que se sabía con antelación de la proximidad de la tercera ola de contagios.

«Hoy el número de camas, los generadores de oxígeno, los espacios de aislamiento, el stock de medicamentos preparados para la tercera ola no se cumplió, no hay una política de Gobierno que dé condiciones, que le dé recursos al sistema de salud para enfrentar la tercera ola, el número de pruebas de laboratorio no es suficiente”, indicó.

El secretario del Sirmes anunció que se mostrará el estado de los centros de salud para demostrar las denuncias de los profesionales médicos.