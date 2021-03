Sobre el robo de computadoras, la Alcaldía cruceña dice que la información está en servidores

El pasado martes por la madrugada se registró el robo de 9 computadoras de la biblioteca del Distrito 5, el hecho sucedió en las oficinas de la dirección de planificación territorial, dependiente de la secretaria de administración y finanzas del municipio cruceño.

Luego de este robo surgieron comentarios que dudaban del hecho por lo que se consultó sobre lo ocurrido y sobre la denuncia a la secretaria municipal de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, sobre el caso.

Velarde indicó que los responsables de esta dirección sentaron la denuncia ante la Policía y argumentó que “era información de trabajo que hace la dirección de planificación institucional, cuadernillos de trabajo para hacer el plan territorial de desarrollo integral, pero no es ni contabilidad ni ninguna otra área financiera, simplemente era un área técnica”, señaló.

Según Velarde, ante la duda de la información a poco más de un mes de que dejen el municipio cruceño, sostuvo que toda la información está resguardada por una red y las computadoras tienen un seguro. “Esta todo salvaguardado en los servidores del gobierno municipal, no hay nada que esconder. El gobierno municipal tiene más de 5.800 computadoras, todas registradas y con un código de acceso por lo que no hay riesgo. Pido mantener la calma, no se puede hacer política con esto, ya acabó la época política. Entregaremos toda la información notariada al gobierno entrante”, culminó diciendo.