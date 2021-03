Sosa dice que su informe sobre el BRT dejó satisfecho al diputado masista y que organismos internacionales respaldaron la ejecución del proyecto

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, dijo que su informe sobre el sistema de Autobús de Transito Rápido (BTR) dejó satisfecho al diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Anyelo Céspedes, y aseguró que la ejecución de este proyecto se la hizo con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

“Fueron nueve preguntas que me hizo el diputado, en una de ellas, indiqué que el monto de inversión (en el proyecto) es de Bs 150 millones de fondos propios, los cuales se gastaron en rutas, en veredas, en tramos, en 28 estaciones, en el sistema de cobro y otros”, explicó Sosa.

El pasado 23 de febrero, la Cámara de Diputados hizo a la alcaldesa cruceña una petición de un informe oral sobre la construcción del BTR y la citó a presentarse este lunes 30 de marzo, en La Paz.

Sosa mencionó que el proyecto nació tras un estudio elaborado por JICA y que fue respaldado por la CAF, para promover el desarrollo del transporte metropolitano en la ciudad de Santa Cruz.

“La CAF ha informado que si se cambia este mecanismo (sistema de BTR) al que ellos apostaron, se irá la ayuda internacional. Seguramente él (Jhonny Fernández) va continuar con este trabajo, porque ya pasó la campaña electoral y ahora debe pensar en la gente, en la inclusión y en la comodidad”, explicó la autoridad edil, ante la consulta de los periodistas sobre la propuesta del alcalde electo, de retirar la ruta del BTR del primer anillo.

La alcaldesa cruceña indicó que, durante su informe oral, respondió con argumentos sólidos las nueve preguntas que planteó el diputado masista, a quien le explicó que las licitaciones se las hizo de manera pública y actuando bajo las normas vigentes.

“El diputado quedó satisfecho y el informe fue filmado y duró 19 minutos (…) Al no tener réplica ni dúplica, dejé el legajo para que él pueda leer y conocer del proyecto”, comentó.

Por su parte, Anyelo Céspedes, diputado del MAS, comentó que la explicación de Sosa duró una hora, tiempo en el cual respondió todas las interrogantes, pero dejó muchas dudas sobre la ejecución del proyecto.

“Sosa respondió, pero sus argumentos no fueron sustentados y no estoy conforme, pero soy un diputado responsable y he conformado una comisión de expertos, entre auditores, abogados y otros profesionales, para que analicen el informe escrito y verifiquen si hubo un daño económico o no, para ver si se le sigue un proceso penal”, comentó Céspedes.