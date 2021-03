«Soy muy respetuoso de la decisión que tomó el pueblo»

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

“Soy muy respetuoso de la decisión que ha tomado el pueblo y con ese respeto hay que aceptarlo”, dice a Página Siete César Dockweiler, quien fue candidato a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Al Socialismo.

¿Cómo evalúa su participación en estas elecciones?

En primer lugar, creo que lo más importante es que se ha hecho una campaña con todo. Le hemos puesto alma, vida y corazón, le hemos puesto la piel en esta campaña, teníamos –y lo digo con toda franqueza– la única agrupación política que presentó una propuesta seria de qué queríamos hacer y cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a financiar.

Nosotros habíamos propuesto una serie de proyectos y programas en el ámbito metropolitano, municipal, con la participación del gobierno nacional, del gobierno departamental, del empresariado, del sector público, la población misma. También teníamos candidatos que habían sido seleccionados por su perfil, eran representativos de la comunidad paceña, había juventud, experiencia, representación de la chola paceña, de los profesionales, de la mujer joven, de la mujer de mercado, de los discapacitados. Se ha hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y la ciudadanía paceña ha tomado la decisión y hay que respetarla totalmente, tal como se han dado los resultados en esta contienda.

¿Qué hará más adelante César Dockweiler?

Bueno, ya César Dockweiler está trabajando para que Ciudad Humana se haga realidad en La Paz, también en otras ciudades de Bolivia. Desde el primer día he manifestado que César Dockweiler tiene un compromiso con su ciudad, no va a desaparecer, va a estar acá, va a estar trabajando por su ciudad y por su país.

El martes estaba en la Fejuve, he entregado a la Federación de Juntas de Vecinos, hoy estoy con los profesionales que han desarrollado el proceso de trabajo, voy a estar con los empresarios, con los profesionales, con el sector privado, con el sector público para hacer entrega del proyecto y hacerlo crecer, pero, además, el cariño que he recibido de la gente en los barrios, donde he visto gente llorando, gente que decía “no han hecho nada por nosotros, estamos abandonados”, ha hecho crecer más mi compromiso por mi ciudad.

Un verdadero servidor público no necesita un cargo, no necesita una posición, no necesita un lugar para poder aportar y trabajar por su ciudad, así que lo vuelvo a repetir el día de hoy: César Dockweiler desde donde esté como servidor público va a servir a su ciudad.

¿Será una especie de alcalde del Gobierno central para La Paz?

No, no, no. Esas son palabras suyas y quiero dejarlo bien claro que no hay un alcalde de gobiernos centrales, eso no existe, en ninguna parte del mundo hay esta situación. Está claramente establecido que hay autonomías, el gobierno municipal es Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es totalmente autónomo, solo tiene una autoridad, así como los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, cada uno tiene sus propias atribuciones.

Yo voy a ser una persona externa, que va a estar trabajando a través de la cooperación, a través de las ONG, de las fundaciones. Estamos trabajando justamente para que a través de esos mecanismos podamos apoyar y garantizar recursos para coadyuvar en la construcción de la Ciudad Humana que nosotros hemos planteado para la ciudad de La Paz.

¿Continuará en el MAS?

Soy consecuente con todo lo que he hecho en mi vida, siempre he creído en el proceso de cambio y el Movimiento Al Socialismo es el instrumento que está más cerca del pueblo que lo necesita, del más desprotegido, del más necesitado, del más pobre.

Siempre he creído de que es a través de una buena política que se pueda hacer transformaciones para cambiar la forma de vida de mucha gente que no está pasándola bien, y creo que sí, es la plataforma a través de la cual vamos a lograr hacer las transformaciones en nuestro país, en nuestras ciudades. Así que César Dokckweiler se mantiene inalterable, como me he mantenido tiempo atrás y no tengo por qué estar cambiando de un lado a otro, no soy de esas personas que se ponen la camiseta un día y después se ponen, por intereses personales, otra camiseta.

¿Eso quiere decir que va a volver a postular a la Alcaldía?

No. No estoy diciendo absolutamente nada de qué va a pasar en las próximas elecciones. Esto quisiera que se lo tenga muy claro, porque las próximas elecciones son en cinco años, es un tiempo en el que pueden suceder muchas cosas. Lo que estoy diciendo es que César Dockweiler tiene cortísimo plazo, es decir, desde el lunes ya empezó a trabajar para hacer de La Paz una ciudad humana, para que ese proyecto de Ciudad Humana, que ha sido trabajado con mucho cariño por parte de profesionales especialistas en diferentes áreas, se haga realidad para la ciudad de La Paz y también lo podamos trasladar a otras ciudades de Bolivia y, quién sabe, puede ser un producto de exportación.

Hemos manifestado que vamos a llegar al propio alcalde electo a través de nuestros concejales. En una reunión le vamos a entregar el proyecto y le vamos a decir “esto es lo que deberíamos hacer para la ciudad de La Paz”, y él tomará una decisión si lo toma, lo deja, si lo hace o no lo hace, si tiene la capacidad de hacerlo o no lo tiene.

En una evaluación interna, ¿cuáles han sido los factores positivos y negativos de su campaña para el resultado que obtuvo?

Hay factores internos y externos. En los factores internos en lo que estaba en nuestras manos, creo que todo ha sido muy favorable, teníamos y tenemos un gran programa que es Ciudad Humana, teníamos candidatos elegidos por perfiles que representaban a toda la comunidad de la ciudad de La Paz, teníamos experiencia comprobada a través del proyecto del teleférico. Se ha hecho todo lo que teníamos que hacer.

Si hablamos de factores externos, ahí obviamente los factores externos no los podemos manejar. El factor principal es la decisión del pueblo, a quién quieren tener de su autoridad, la población hace su comparación y la mayoría de la población ha decidido inclinarse por otra postulación y, reitero, ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque es la decisión del pueblo y como lo he manifestado, antes y después de la campaña, soy muy respetuoso de la decisión que ha tomado el pueblo y con ese respeto hay que aceptarlo.