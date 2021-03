El Presidente de Diputados aseguró que se buscará una investigación transparente y no se actuará como en el pasado deteniendo a todos hasta sin justificación.

Hasta el momento 12 personas decidieron cobijarse en las instalaciones del Comité Cívico de Santa Cruz por sentirse “perseguidos políticos” y el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, consideró que no hay ninguna necesidad de asumir esa medida.

“Tenemos alrededor de 12 personas que están ahora, que han venido a los senos del Comité pidiendo protección, pidiendo que este pueblo cruceño, que ha demostrado una valentía, les dé cabida y acogida dentro de su seno para poder sentirse seguros”, dijo Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz.

El dirigente cívico, en entrevista con la Red Uno, precisó que estas personas pertenecen a diferentes “resistencias” del país y quienes ahora, según su versión, “están siendo buscadas o están siendo amedrentadas”.

Sin embargo, “no hay necesidad, absolutamente (ninguna) necesidad de que vayan a su casa del señor (Luis Fernando) Camacho (que también ofreció su domicilio para cobijar a los supuestos ‘perseguidos políticos’) o a algún otro lugar; aquella persona que no tiene nada, pues nada tiene que temer”, respondió Mamani, en otra entrevista con Cadena A.

El legislador oficialista agregó que solo las personas que realmente fueron parte del supuesto “golpe de Estado” de 2019 deberían estar preocupadas.

Además “se ha indicado que se detendrá de canto a la gente (y eso no es cierto), nosotros no somos como los de la oposición que, cuando han tomado el Gobierno a la fuerza, (…) perseguían y detenían a las personas hasta cuando salían a comprar, (…) nosotros no vamos a actuar de esa manera, más bien aquí se va a buscar una investigación transparente”, enfatizó.

En los últimos días se registraron varias detenciones en el país por el caso denominado “golpe de Estado” y en ese contexto algunas personas, principalmente jóvenes, decidieron ir a cobijarse al Comité Pro Santa Cruz.