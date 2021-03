“Súper Manh”: el heroico momento en que un hombre rescató a una bebé que cayó de un doceavo piso

Nguyen Ngoc Manh subió a un techo para rescatar a una bebé que cayó de un doceavo piso en Vietnam, la bebé tuvo algunas contusiones pero salvó milagrosamente la vida Videos: (Twitter @luuminhtriet y Facebook Mobile legend)

Una milagrosa escena fue captada este fin de semana en Hanói, la capital de Vietnam. El domingo 28 de febrero pasaban las 16 horas cuando una bebé de 2 años y ocho meses cayó del piso 12 de un edificio de departamentos y fue rescatada por un transportista que esperaba afuera del lugar.

En cuestión de segundos, Nguyen Ngoc Manh, de 31 años, subió rápidamente al techo de un inmueble para tratar de captar a la bebé que colgaba de un edificio de 16 pisos.

Manh escuchó gritos mientras esperaba a un cliente en su camión de entregas, ya que es repartidor de cargas de transporte, dijo que al principio pensó que las voces eran sólo una madre gritándole a su hijo.

La bebé saltó la protección metálica y trepço por la cornisa del edificio, se aferró de una mano por algunos segundos pero el peso de su cuerpo la hizo caer del doceavo piso Crédito (Captura de videos: Twitter @luuminhtriet y Facebook Mobile legend)

El hombre sacó la cabeza del auto cuando aumentaron los gritos para solicitar ayuda, y cuando miró a su alrededor vio a la niña colgando del balcón.

De inmediato reaccionó y subió al techo de un primer piso para tratar de recibir a la bebé en su caída, en el instante que la pequeña cayó, el hombre tropezó, aún así trató de alcanzarla y se incorporó para levantarla cuando la pequeña rebotó en el techo metálico.

“Abracé a la niña. Cuando vi que la sangre salía de su boca, me asusté mucho”, dijo a los medios locales.

La pequeña fue llevada de inmediato a un hospital y a pesar de su impresionante caía de un doceavo piso salvó milagrosamente la vida, aunque en la unidad de salud se constató que se había fracturado un brazo, una pierna y resultó con luxación de cadera, sin embargo su salud era estable y ninguna de estas heridas ponía en peligro su vida.

El señor, NVK, padre de la bebé, dijo que solo podía agradecerle al señor Manh por ayudar a su hija a renacer por segunda vez. “Sin ti, no sabemos cómo vivir. Sólo quiero darte las gracias y disculparme por nuestro comportamiento irresponsable, trataremos de sacar lo mejor de nuestros hijos de ahora en adelante. Cayó a una altura muy alta, no me lo podía imaginar”, dijo el padre de la pequeña.

Nguyen Ngoc Manh, de 31 años, tiene una hija de la misma edad y no dudó ni un instante al rescatar a la pequeña Foto: (Facebook Nguyễn Ngọc Mạnh Chuyển Nhà Hà Nội)

Además el padre de la bebé rescatada dijo que este incidente sirve como un recordatorio para las familias, sobre lo esencial de prestar atención a los niños con regularidad.

El primer ministro Nguyen Xuan Phuc elogió la acción valiente y responsable de Nguyen Ngoc Manh. El 1 de marzo envió una carta de elogio a Manh, a quien consideró un héroe. Además se le ofreció una recompensa.

Pero para Manh, su acción simplemente fue un acto de bondad común, como lo hace a menudo para sus propios familiares, y no desea nada más que la satisfacción de ver a la niña con vida.

Antes los medios de comunicación, el rescatista dijo: ′′A todos... por favor no me llamen héroe”.

El edificio de donde cayó la pequeña y milagrosamente salvó su vida Foto: (Facebook Mobile legend)

Compartió que cuando sostenía al bebé en sus brazos, sentía que era su hija y sintió una emoción indescriptible que lo conectaba con la niña.

Al momento del incidente, no pensó mucho en ello, al ver al bebé colgando del barandal en lo alto del edificio, por lo que trató apresuradamente de salvar al bebé, ya que también tiene una hija de la misma edad que la niña.

Después de enterarse de que la pequeña estaba a salvo, todavía estaba temblando y se apresuró a ir a casa para encontrarse con su hija. Solo cuando la abrazó, en su regazo se recuperó y soltó un sollozo.

el techo metálico donde la bebé cayó y donde Manh trató de rescatarla Foto: (Facebook Mobile legend)

Manh dijo que no quería recibir dinero y regalos de personas que admiraran su trabajo, porque no fue demasiado difícil, todavía podía ganarse la vida trabajando a pesar de que se encuentra enfermo de la espalda por el peso de las entregas que realiza.

“La situación me hace sentir que tenía que hacer eso” y “cualquiera en mi situación también lo haría”, dijo Nguyen Ngoc Manh al periódico local TuOitre.

La esposa de Manh, Phung Thi Thuy también relató lo que ocurrió con su esposo tras la hazaña:

“La noche del 28 de febrero, cuando vi a mi esposo llegar a casa cojeando de un pie, pensé que había ocurrido un accidente mientras estaba trabajando. Le pregunté preocupada qué le pasaba, pero no respondió. Vino y abrazó fuerte a los dos niños y luego rompió a llorar. No fue hasta que un vecino vino a preguntarme y me mostró el clip que entendí qué había pasado. Él no durmió en toda la noche, en parte porque le dolía el brazo, pero quizás porque lo que acaba de pasar lo afectó”.