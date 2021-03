Suspenden elección de dirigentes de la CAO por observaciones a las candidaturas

Un amparo constitucional frenó la elección de la nueva dirigencia de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), actividad que se tenía que llevar adelante durante el congreso convocado por la institución durante la jornada de este sábado, 27 de marzo.

Le medida que fue interpuesta desde el interior de la entidad apunta a una serie de observaciones a la acreditación de candidatos en la plancha encabezada por Óscar Mario Justiniano, uno de los dos aspirantes para presidir la CAO, institución que aglutina a los actores del sector productivo. La situación debe resolverse en los juzgados este lunes, 29 de marzo, por la mañana.

El segundo candidato, Reinaldo Díaz, y actual presidente de la entidad, señaló en un contacto con EL DEBER que el congreso inició con normalidad y que incluso se logró presentar el informe de su gestión, detallando los estados financieros y ratificando la Comisión de Cuentas y Balances.

«Se dio por concluido el congreso al no corresponder llevar adelante el acto eleccionario, yo me retiré del lugar porque no se puede avalar ningún acto que sea ilegal«, apuntó Díaz, acotando que el directorio debe definir una nueva fecha para la elección y la conclusión del congreso.

Entretanto, Óscar Mario Justiniano, quien también es el actual vicepresidente de la CAO, adelantó que se debe resolver el tema del amparo y que estaba abordando ese tema con sus asesores jurídicos, mientras que proyectó que el congreso se podría reanudar el 17 de abril.

Posturas

Reinaldo Díaz quiere dar continuidad a una gestión que ha sido difícil, en la que no se pudieron cumplir las metas planteadas como se tenía previsto, debido a la pandemia y al clima político inestable, entre otros factores.

Por su parte, Óscar Mario Justiniano, fue presidente de Asociación de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), quiere plasmar su vocación productora en beneficio de los sectores productivos, a la vez de impulsar el desarrollo de la región.