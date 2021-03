Tata Quispe: «No me voy a escapar ni meter a ninguna embajada»

Fuente: paginasiete.bo

Mediante de cuenta de Twitter, el excandidato a la Gobernación de La Paz, Rafael «Tata» Quispe, informó a sus seguidores que, a pesar estar sentenciado a dos años de cárcel por denunciar la corrupción del Fondo Indígena y que exista una orden de aprehensión en su contra, el no se irá del país escapando de su sentencia.

«Rafael Quispe, el Tata Quispe, no se va a ir del país. Yo no me voy a escapar a la Argentina ni a México, ni me voy a meter en ninguna embajada. Yo voy a estar acá para responder a la justicia» expresó la figura en un video publicado la tarde de este lunes.

En el video se ve a Quispe frente a la policía. El informa que se presentó a la misma pero que no sucedió nada, ya que «ellos nunca la van a ejecutar (la orden de aprehensión)» asegura «el Tata». Explica que, a su parecer, el Movimiento al Socialismo (MAS) quiere que se piense que él se va a ir del país, pero él mismo asegura que no será así.