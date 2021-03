Temen que Gobierno use la idea de “juicios en segunda instancia” para eludir los dos tercios en el Congreso

Raúl Peñaranda U.

Analistas temen que el gobierno intente utilizar la figura de los “juicios en segunda instancia” para eludir el voto de dos tercios en el Legislativo, que son un requisito para poder autorizar los juicios de responsabilidades que se preparan contra la expresidenta Jeanine Añez y sus colaboradores.

El ministro de Justicia, Iván Lima, se he referido a la necesidad de tener “juicios en doble instancia” para el caso de la expresidenta Jeanine Añez, con la supuesta intención de proteger sus derechos. Dos abogados constitucionalistas opinaron que es irreal que el gobierno intente defender los derechos de la expresidenta.

Los “juicios en doble instancia” son aquellos en los que la persona acusada puede apelar un fallo y ese derecho está presente en toda la legislación boliviana (incluso con apelaciones a una “tercera instancia”). El único juicio que se prevé en una sola instancia es el de responsabilidades contra expresidentes, en el que el Tribunal Supremo de Justicia, en una “única instancia”, da un fallo. Pero antes de ello el Congreso debe autorizar ese juicio con dos tercios de sus votos.

Actualmente, el MAS no cuenta con dos tercios de los votos del Legislativo y por ello el proceso contra Añez y sus exministros y otros colaboradores quedaría frenado en esa etapa.

“La Constitución es muy clara, se requieren dos tercios de los votos del Legislativo para procesar a un expresidente. Si dos tercios autorizan el juicio, entonces el Tribunal de Justicia se hará cargo del proceso y de emitir un fallo. Por eso las declaraciones del ministro Lima causan sospecha”, dijo el abogado constitucionalista Williams Bascopé.

Bascopé agregó que probablemente, al hablar con insistencia del “juicio de segunda instancia” lo que el gobierno desea hacer es “abrir una ventana” para proseguir el proceso, considerando que el MAS no tiene dos tercios de votos en el Legislativo.

“Se sobreentiende que el proceso en ‘dos instancias’ se podría dar solo si hay un fallo contra un expresidente o expresidenta y sólo para favorecerla. Pero como no es creíble que el gobierno desea favorecer los derechos de la exmandataria, entonces podemos considerar que este plan es para que los acusadores puedan tener una ‘segunda instancia’ si es que el MAS no logra que el juicio de responsabilidades sea autorizado”, agregó el jurista.

Un abogado dijo a Brújula Digital que, en caso de que el MAS no logre los dos tercios para autorizar el juicio de responsabilidades, la Fiscalía podría acudir a la supuesta ‘segunda instancia’ para eludir al Legislativo y llevar al juicio de todos modos al Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados son afines al MAS.

El ministro Lima, entrevistado por el periodista Jorge Tejerina, de Cadena A, y consultado sobre el hecho de que el MAS no tiene dos tercios en el Legislativo para impulsar un juicio de responsabilidades, respondió curiosamente, aunque no era parte de la pregunta, que se debe analizar el “juicio con segunda instancia”.

Lima dijo lo siguiente: “¿Cómo se ajusta nuestro procedimiento a la convención interamericana, sabiendo que nuestra Constitución no permite el juicio de doble instancia? Es un problema jurídico importante porque si la Constitución boliviana dice que es en única instancia y el Pacto de San José dice que es en doble instancia, ¿cómo solucionas ese tema?”.

Lima señaló que una de las vías para ello sería acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional, para aplicar en Bolivia el “mandato” del Pacto de San José.

Precisamente el Tribunal Constitucional, usando como pretexto el Pacto de San José, aprobó en 2017 el supuesto derecho que tenía Evo Morales para postular a un cuarto mandato, pese a que había perdido el referéndum de 2016. Hoy el gobierno estaría usando el mismo camino para intentar eludir el hecho de que no tiene dos tercios en el Legislativo y utiliza para ello el pretexto de la “segunda instancia”.

El también abogado constitucionalista Jorge Asbún dijo que la propuesta de incluir la doble instancia en los juicios de responsabilidades “sólo puede ser reclamada por el procesado, no por el acusador, porque la ley es retroactiva sólo si beneficia al acusado”.

Por ello, agregó “resulta muy curioso que el MAS le preste tanta atención a ese tema, más aún si además el principal escollo para ese tipo de juicios es el hecho de que el MAS no tiene dos tercios en la Asamblea para aprobar la autorización y este requisito debe cumplirse así el proceso posterior tenga dos o incluso más instancias. Pero si el juicio no es autorizado por el Legislativo, no debería aplicarse ninguna ‘segunda o tercera instancias’”.

Recientemente, entrevistado por María Galindo, Lima admitió que en el juicio por el supuesto “golpe de Estado” se utilizó la vía ordinaria contra Añez porque el MAS no tiene dos tercios en el Congreso.

