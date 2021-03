Terremoto político en España: elecciones anticipadas en Madrid y moción de censura en tres regiones

Fuente: RT

Este miércoles se está viviendo una jornada maratoniana en la vida política de España. Hasta cuatro mociones de censura y una convocatoria de elecciones anticipadas han jalonado el mapa desde primera hora de la mañana. La situación más confusa se vive en la Comunidad de Madrid, región que aglutina la convocatoria de comicios y dos de las mociones de censura.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), ha decidido romper con su socio de gobierno, Ciudadanos, y convocar elecciones anticipadas. Lo hace cuando todavía le queda más de media legislatura por delante.

La decisión se ha conocido por boca de su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, que ha informado de que la presidenta ha «dimitido de sus funciones» este miércoles para evitar una moción de censura. «Decide romper el acuerdo por su capricho personal. Este Gobierno funcionaba bien, es una temeridad lo que acaba de hacer la presidenta», ha sostenido Aguado en rueda de prensa. «Es la mayor irresponsabilidad que ha hecho desde que asumió el cargo», ha añadido sobre la política, que ha sido muy criticada por su modo de actuar y sus declaraciones.

Poco después de las 14:00 horas, Isabel Díaz Ayuso ha comparecido ante los medios para corroborar su decisión de disolver la Asamblea de la Comunidad y convocar elecciones anticipadas «por el bien de Madrid y de España». Ha justificado la convocatoria por lo sucedido en Murcia, donde se había presentado la primera moción de censura de la jornada, y el miedo a que las formaciones de la oposición presentasen la misma medida en su región.

«Madrid necesita un gobierno estable, ideas claras, actuaciones ambiciosas, y en estas circunstancias no se pueden asegurar», ha afirmado Díaz Ayuso, en un discurso en el que también ha sostenido que si no hubiera tomado esta decisión «Ciudadanos y PSOE habrían presentado una moción de censura». «El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí», ha dicho para justificar su decisión de que los madrileños acudan a las urnas el próximo 4 de mayo, martes, para que elijan «entre socialismo y libertad».

Moción de censura en Murcia

El origen de esta acción que ha sacudido el panorama político del país de manera imprevista se encuentra a 400 kilómetros de distancia, en la Región de Murcia. En esa otra Comunidad Autónoma, también gobernada por el PP en coalición con Ciudadanos, a primera hora de este miércoles se ha conocido que Ciudadanos junto al Partido Socialista han pactado dos mociones de censura para desalojar al PP del poder, tanto del Gobierno regional como de la Alcaldía de su capital.

Desde que trascendió la noticia, se ha especulado con qué podría suceder con otros territorios en los que la aritmética parlamentaria es la misma: en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León. Y la primera respuesta ha llegado de la mano de Díaz Ayuso.

Con su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas se asegura de que no se presente una moción de censura en su contra. La moción de censura significaría apurar los más de dos años de legislatura que quedan en la oposición. Sin embargo, unos comicios ahora podrían ser propicios para la presidenta, puesto que en este momento los sondeos le son favorables.

«Ha convertido una región con un Gobierno estable, en una región inestable. La ciudadanía estaba esperando vacunas y se encuentra con elecciones«, ha dicho el Consejero de Infraestructuras de Madrid, Ángel Garrido, quien ahora milita en Ciudadanos, pero que llegó a ser presidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, la formación de Díaz Ayuso. «Ha hecho la máxima irresponsabilidad que se pueda hacer: convocar elecciones en medio de una pandemia, con ciudadanos muriendo», ha hecho hincapié Garrido.

Carrera entre dos mociones de censura y la convocatoria de elecciones

En la Comunidad de Madrid la situación es confusa. Minutos después de la comparecencia de Ignacio Aguado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, anunciaba a través de Twitter que había presentado una moción de censura con su portavoz en la Asamblea madrileña, Mónica García, como candidata.

Poco después hacía lo propio el Partido Socialista de Madrid, que anunciaba el envío al registro de la Asamblea de Madrid de otra moción de censura con Ángel Gabilondo como postulante.

Moción de censura y convocación de elecciones son incompatibles. Así, con una moción de censura no se puede proceder a la convocatoria de comicios anticipados y viceversa, es decir, si las elecciones ya están convocadas, no es viable la presentación de ese instrumento para cambiar el gobierno regional. Por lo tanto, es importante conocer qué propuesta ha sido presentada primero, si una de las dos mociones, o bien la convocatoria de Díaz Ayuso.

Por el momento parece ser que la moción del Partido Socialista habría llegado con retraso con respecto a la iniciativa de la presidenta, mientras que no hay seguridad de si la de Más Madrid sería anterior o posterior en su llegada al registro.

Cascada de mociones de censura

Al filo de las 15:00 horas ha trascendido la noticia de que el Partido Socialista ha presentado una moción de censura en el Parlamento de Castilla y León, una de las regiones más extensas del país, limítrofe con Madrid. Todavía se desconoce si cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante.

Según ha trascendido, el motivo ha sido evitar que el Gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos siguieran la misma política que Díaz Ayuso y convocaran elecciones anticipadas. Sin embargo, los representantes de ambos partidos presentes en el ejecutivo regional habían anunciado durante la mañana ante los medios su intención de no romper el acuerdo firmado tras los comicios y agotar la legislatura.

Nuria López