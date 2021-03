The Strongest no viajó a Potosí en apoyo a Fabol y a sus colegas que no perciben salario hace 8 meses

La Paz, 9 mar 2021 (ATB Digital).- El plantel profesional de The Strongest informó este martes, en una conferencia de prensa, que no viajó a Potosí para el duelo contra Nacional Potosí en apoyo a sus colegas que no recibieron hasta ocho meses de salario. Además, en apoyo a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), que exige a la Federación Boliviana de Fútbol no instalar el Tribunal de Apelación, que podría dejar a los futbolistas en indefensión.

“Tomamos esta posición en apoyo a dos puntos: no estamos de acuerdo en la implementación del Tribunal de Apelaciones porque nos quedaríamos en total indefensión y en solidaridad con nuestros compañeros de trabajo que reciben sueldos desde hace ocho meses y que por este motivo están afectando a sus familias”, dijo Daniel Vaca, guardameta del plantel aurinegro.

Comunicado