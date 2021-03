The Weeknd anuncia su boicot eterno a los Grammy tras ser ignorado en esta edición

Este fin de semana se celebran los premios Grammy. Lo harán con una gala adaptada a los nuevos tiempos en las que se podrán ver actuaciones de decenas artistas como Dua Lipa, Bad Bunny, Taylor Swift, Justin Bieber, Billie Eilish, Harry Styles o BTS. Un line-up de lujo en el que curiosamente no veremos a uno de los artistas que más éxito tuvieron el año pasado, The Weeknd. Bueno, no lo veremos este año ni nunca, porque que tal y como acaba de anunciar, ha decidido vetar a estos galardones para siempre.

Muy enfadado porque la Academia ha ignorado por completo en las nominaciones su aclamado último disco, After Hours; el propio Abel anuncia en comunicado enviado a The New York Times que harto “de comités secretos” que deciden los artistas que optan a cada candidatura no le ha quedado más remedio que pedir a su discográfica que no “vuelva a enviar su música al certamen”.

Al parecer, como ocurre con otros premios como los Globos de Oro, no son los profesionales sin un grupo muy reducido de académicos los que seleccionan cada año los trabajos que pueden optar a un premio. Un proceso secreto que, según The Weeknd, permite que algunos sellos compren el favor de los votantes para que nominen a sus artistas dejando fuera a otros que lo merecen más.