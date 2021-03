Threadit, nueva herramienta de Google para enviar mensajes en vídeo

Desde el Área 120, la incubadora interna de Google, han creado una herramienta que puede ayudar a aumentar la productividad de los equipos.

Se trata de Threadit, y ofrece grabaciones de video breves para compartir el trabajo y conectarse con otras personas.

Threadit está disponible desde el navegador o como una extensión de Chrome, y nos ayuda a decir y mostrar más con un mensaje de video que con un correo electrónico o un chat. Los creadores indican cómo lo están usando ellos:

Usamos Threadit para mostrarnos mutuamente nuestro progreso, hacer preguntas o solicitar comentarios sin necesidad de coordinar horarios. Esto nos ayuda a reducir las reuniones innecesarias sin dejar de ser un equipo más unido. Tenemos más tiempo para pensar y hacer un trabajo enfocado, y las reuniones que mantenemos son más efectivas y fáciles de programar para todos.

Hoy, Threadit está disponible para cualquiera que quiera probarlo. Podemos hablar directamente a la cámara o compartir pantalla. Es posible repetir lo que estamos haciendo, por si no nos gusta el resultado, como si fuera la grabación de un vídeo desde Whatsapp.

Podemos grabar tantos clips cortos como deseemos, Threadit los unirá todos en un mensaje de video coherente. Cuando hayamos terminado, lo enviaremos al equipo. Cualquiera puede responder con su propio mensaje de video cuando esté listo.

Hay gente que ya está usando Threadit para compartir presentaciones de ventas, otros para grabar tutoriales de productos y enviar actualizaciones de lo que están haciendo, o simplemente para celebrar los cumpleaños del equipo.

Si instalamos su extensión de Chrome, podemos grabarnos a nosotros mismos y a cualquier cosa en la pantalla en cualquier momento, incluso desde Gmail. .

Podéis comenzar en threadit.area120.com, aunque aún no está disponible en todos los países (al hacer el registro os indicará si podéis o no, en España aún no).