«Tina»: el conmovedor documental de Tina Turner con el que dice gracias y adiós al público

"Tina", Teaser Trailer del documental sobre la vida de Tina Turner

La cantante estadounidense Tina Turner ha tenido una gran cantidad de éxitos a lo largo de su vida, ha pasado del Oscar a Brodway con un innegable reconocimiento que, ahora, busca dejar un poco al lado para hablar cerrar su historial hablando por última vez de los episodios más oscuros de su vida.

“Tina”, un documental producido por HBO, retomará nuevamente la vida de la cantante de 50 años, quien ya ha sido objeto de libros, películas, musicales y otras honores sobre su carrera. Sin embargo, esta vez la historia se contará de manera diferente.

En primer lugar, la trama comienza en la década de lo 80, con una verdad latente a punto de revelarse cinco años después de haberle solicitado el divorcio a Ike Turner. Los rumores en torno a la separación la hostigaron desde que sucedió y, para ese momento, pensó que hablar de ello en entrevista con la revista People y dar a conocer las atrocidades que vivió de la mano de su ahora ex esposo serviría para dejar el tema detrás.

Tina Turner mientras habla durante una escena del documental "Tina". (Foto: EFE/Rhonda Graam/Cortesía HBO)

Las cosas se dieron de manera diferente, pues, desde entonces, la cantante se ha visto obligada a revivir una y otra vez los momentos más horribles de su vida en entrevistas o productos comunicativos. De acuerdo con NPR, la cantante se sabe orgullosa de sus logros, mas cuestiona una cosa: “¿Pero cuándo dejas de estar orgulloso? ¿Cómo te retiras lentamente, simplemente te vas?”

Su actual esposo, Erwin Bach contó a la plataforma que “Ella dijo, ‘Me voy a Estados Unidos y me voy a despedir de mis fanáticos estadounidenses, y lo terminaré’. Creo que este documental y el (musical) - esto es todo. Es un cierre “.

Las historia de Tina Turner contempla la experiencia de una mujer que pasó de la pobreza de Tennesse a ser una estrella internacional con millones de discos vendidos, una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, un Kennedy Center Honor y su inclusión en el Salón de la Fama del Rock & Roll, a la par de una historia de supervivencia y resistencia.

“Tina” también fungió como un espacio de catarsis en el que la estadounidenses rememora el terror, la violencia, el agotamiento y la manipulación (Foto: Reuters/Romina Amato)

Tina Turner era destellante en la vida pública, su historia y su carrera no hacían si no incrementar constantemente. Sin embargo, el documental se enfoca en la otra cara, esa donde la cantante fue una mujer que sufrió en silencio los embates del abuso físico, mental y sexual de su ex marido.

Por otro lado, “Tina” también fungió como un espacio de catarsis en el que la estadounidenses rememora el terror, la violencia, el agotamiento y la manipulación que vivió a lo largo de seis décadas. “Es un recordatorio de que las mujeres negras rara vez tienen espacios suaves para expandirse y prosperar”, señaló Aramide A. Tinubu de NBC News, una crítica de cine que reseñó el documental.

La artista estadounidense expone con el documental cómo a las mujeres negras “se les dice que permanezcan complacientes y agradecidas cada vez que logran una apariencia de éxito”, obligándolas a encubrir agresiones y malos tratos, aseguró la periodista

A sus 81 años, Tina Turner tomó la decisión de salir y alzar la voz sobre la otra cara de su existencia. Su documental con HBO no habla mucho de raza, pero la carrera de la cantante estuvo permeada por la constante reivindicación de una mujer negra que pasó del blues, soul y R&B al Rock & Roll en medio de un público blanco y europeo.