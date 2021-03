Todo lo que se sabe sobre el pasaporte Covid que implementará la UE para viajar (y las principales críticas)

Nuria López

Desde la Comisión Europea se argumenta que no supone una discriminación entre vacunados y no vacunados, puesto que se contempla este pasaporte Covid como tres certificados en uno, es decir, no solo servirá para aquellos que ya hayan tenido acceso a los fármacos disponibles, sino que también podrán hacer uso de él quienes acrediten que no se encuentran infectados y quienes ya hayan pasado la enfermedad.

Today we strengthen the @EU_commission‘s response to #COVID19 with:

• Digital Green Certificates for free and safe movement in the EU

• A common path to a gradual, safe and lasting re-openinghttps://t.co/opAMGkeSNf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2021