Todos los nominados a los premios Oscar 2021

La actriz Priyanka Chopra y su pareja, el cantante Nick Jonas, fueron los encargados de anunciar a los candidatos. Los nombres de los ganadores se conocerán el 25 de abril

Los ganadores de los Oscar 2021 se conocerán el próximo 25 de abril





Los premios Oscar 2021 están cada vez más cerca. Este lunes 15, la Academia de Hollywood anunció de manera oficial a los candidatos. Los ganadores se conocerán el 25 de abril. Al igual que otras distinciones, la noche más importante del cine debió modificar su calendario por la pandemia. La transmisión en vivo fue conducida por Nick Jonas y Priyanka Chopra, que dieron a conocer a los elegidos para las 23 categorías.

La película Mank, del cineasta David Fincher, lidera la edición 93.ª de los Oscar con diez candidaturas. Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de filmes con seis nominaciones cada una: The Father, Judas and the Black Messiah, Minari: Historia de mi familia, Sound of Metal, El juicio de los 7 de Chicago y Nomadland, esta última considerada la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

Por primera vez en la historia de los premios de la Academia, más de una directora ha sido nominada en la categoría de mejor dirección. Chloé Zhao (Nomadland) y Emerald Fennell (Promising Young Woman) fueron seleccionadas en la terna en la que compiten contra Thomas Vinterberg (Another Round), David Fincher (Mank) y Lee Isaac Chung (Minari). Zhao también se convirtió en la primera mujer asiática en ser nominada.

Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari: Historia de mi familia, Promising Young Woman y Sound of Metal fueron las candidatas elegidas para pelear el Oscar en la categoría mejor película.

En tanto, Riz Ahmed (Sound of Metal) el fallecido Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Gary Oldman (Mank), Steven Yeun (Minari) y Anthony Hopkins (The Father) competirán en la categoría de mejor actor protagónico. Por su parte, Frances McDormand (Nomadland), Carey Mulligan (Promising Young Woman), Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) y Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) se verán las caras por la estatuilla dorada a la mejor actriz principal.

Los Oscar del año pasado fueron un evento histórico, ya que Parasite, de Bong Joon Ho, hizo historia en varias categorías principales, incluida la de convertirse en la primera película en un idioma no inglés en ganar la categoría de mejor película. Bong también se convirtió en el primer cineasta coreano en ganar el premio al mejor director. Muchos en la industria vieron los premios Oscar de Parasite como un momento decisivo para la Academia, y todos los ojos están enfocados en cómo los Oscar continuarán con ese impulso inclusivo hacia adelante.

La chilena “El Agente Topo”, “Collective”, “Crip Camp”, “Lo que el pulpo me enseñó” y “Time” compiten a mejor documental en un formato adaptado a la pandemia aún por determinar.

La ceremonia más famosa estaba programada originalmente para el 28 de febrero, pero los organizadores corrieron la fecha dos mes más tarde para que pueda hacerse de forma presencial. Aún se desconoce cómo será la gala con los protocolos sanitarios.

La votación definitiva entre los candidatos finalizará el 20 de abril, cinco días antes de la gran gala que aún no tiene sede confirmada. Este año la Academia hizo una excepción permitiendo que las producciones que se hayan estrenado en streaming puedan competir.

Los organizadores de la premiación apostarán a una ceremonia presencial con transmisiones en directo desde distintos escenarios. Aunque el único espacio que está confirmado es el Dolby Theatre en Los Ángeles, sede habitual de los premios Oscar.

“La Academia de Hollywood está determinada a presentar unos Oscar como ningunos y va priorizar la salud pública y la seguridad de todos los que participen”, dijo en un comunicado el portavoz de la institución. Todavía no confirmaron si la gala contará con un anfitrión.

Estos galardones que son entregados cada año son concedidos por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, en reconocimiento a los profesionales de la industria cinematográfica. La primera entrega fue en 1929, en el hotel Roosevelt en Los Ángeles.

A continuación, la lista de nominados a los premios Oscar 2021:

Mejor película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor director

Los nominados para mejor director son “Another Round”, Thomas Vinterberg; “Mank”, David Fincher; “Minari”, Lee Isaac Chung; “Nomadland”, Chloé Zhao; “Promising Young Woman”, Emerald Fennell

Thomas Vinterberg, “Another Round”

David Fincher, “Mank”

Lee Isaac Chung, “Minari”

Chloé Zhao, “Nomadland”

Emerald Fennell, “Promising Young Woman”

Mejor actriz protagónica

Las nominadas para mejor actriz son: Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”; Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”; Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”; Frances McDormand, “Nomadland”; Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby, “Pieces Of A Woman”

Frances McDormand, “Nomadland”

Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

Mejor actor protagónico

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins, “The Father”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya, “Judas And The Black Messiah”

Sacha Baron Cohen, “The Trial Of The Chicago 7″

Leslie Odom Jr., “One Night In Miami”

Paul Raci, “Sound Of Metal”

Lakeith Stanfield, “Judas And The Black Messiah”

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close, “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman, “The Father”

Amanda Seyfried, “Mank”

Yuh-Jung Youn, “Minari”

Mejor fotografía

Sean Bobbitt, “Judas and the Black Messiah”

Erik Messerschmidt, “Mank”

Dariusz Wolski, “News of the World”

Joshua James Richards, “Nomadland”

Phedon Papamichael, “The Trial of the Chicago 7”

Mejor película internacional

“Another Round” (Dinamarca)

“Better Days” (Hong Kong)

“Collective” (Rumania)

“The Man Who Sold His Skin” (Túnez)

“¿Quo Vadis, Aida?” (Bosnia)

Película de animación

“Onward”

“Over the Moon”

“A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Diseño de vestuario

“Emma”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Mulan”

“Pinocchio”

Mejor documental

“Collective”

“Crip Camp”

“The mole agent”

“My octopus teacher”

“Time”

Mejor cortometraje documental

“Colette”

“A concerto is a conversation”

“Do not split”

“Hunger Ward”

“A love song for Latasha”

Maquillaje y peinado

“Emma”

“Hillbilly Elegy”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Pinocchio”

Mejor canción original

“Fight For You” de “Judas and the Black Messiah”, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas

“Hear My Voice” de “The Trial of the Chicago 7”, música de Daniel Pemberton, letra de Daniel Pemberton y Celeste Waite

“Husavik” de “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”, música y letra de Savan Kotecha, Fat Max Gsus y Rickard Göransson

“Io Sì” de “La Vita Davanti a Se”, música de Diane Warren, letra de Diane Warren y Laura Pausini

“Speak Now” de “One Night in Miami…”, música y letra de Leslie Odom, Jr. y Sam Ashworth

Diseño de producción

“The Father”

“Ma Rainey’s black bottom”

“Mank”

“News of the world”

“Tenet”

Mejor edición

“The Father”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7″

Mejor guion original

Judas and the Black Messiah (Will Berson, Shaka King, Keith Lucas y Kenny Lucas)

Minari (Lee Isaac Chung)

Promising Young Woman (Emerald Fennell)

Sonido del metal (Derek Cianfrance, Abraham Marder y Darius Marder)

The Trial of the Chicago 7 (Aaron Sorkin)

Mejor guion adaptado

“Borat Subsequent Moviefilm” (Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja y Dan Swimer)

“The Father” (Christopher Hampton y Florian Zeller)

“Nomadland” (Chloé Zhao)

“One Night in Miami” (Kemp Powers)

“The White Tiger” (Ramin Bahrani)

Mejores efectos especiales

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Mejor película corta de animación

“Burrow”

“Genius Loci”

“If Anything Happens I Love You”

“Opera”

“Yes People”

Mejor película corta de acción real

“Feeling Through”

“The Letter Room”

“The Present”

“Two Distant Strangers”

“White Eye”

Mejor banda sonora

“Da 5 Bloods”, Terence Blanchard

“Mank”, Trent Reznor, Atticus Ross

“Minari”, Emile Mosseri

“News of the World,” James Newton Howard

“Soul”, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Mejor sonido

“Greyhound”

Mank

“News of the World”

“Soul”

“Sound of metal”