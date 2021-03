Trabajadores de Emaverde protestan en la Alcaldía por el pago de beneficios adeudados

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Trabajadores de la empresa municipal Emaverde protestan este jueves en puertas del Palacio Consistorial para exigir el pago de beneficios adeudados como la cancelación del bono lactancia desde la gestión 2016, los bonos 16 de Julio y 20 de Octubre, entre otros.

“Nos deben la lactancia desde la gestión 2016, son cuatro años que no nos quieren dar solución. No puede ser que estemos acondicionados, no somos esclavos ( ). Nos deben el bono 16 de Julio y 20 de Octubre. El mismo alcalde ha dicho que va a pagar cuando salga el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo”, denunció a ATB uno de sus representantes.

Con petardos, carteles, y sentados en predios del edificio edil, los manifestantes aseguran que se sienten “discriminados” frente a otras unidades ediles que ya cobraron los beneficios adeudados.

“Es un derecho adquirido por los trabajadores, es un argumento que ellos manejan, pero se ha pagado a otras unidades de la Alcaldía, a Emavías, a los mismos jefes se ha cancelado bien y a los trabajadores que ganamos aproximadamente 2.400 o 2.600 bolivianos, nos vemos discriminados de este pago”, reclamó.

Los funcionarios de Emaverde bloquearon los ingresos a la Alcaldía de La Paz, las calles Mercado, Ayacucho y Socabaya.