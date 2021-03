Trabajo de la Policía en el día de las elecciones subnacionales será arduo

El domingo 7 de marzo se desplazarán 25.000 efectivos policiales a nivel nacional.

Fuente: Bolivia Tv

Comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera: “Los uniformados estarán distribuidos en diferentes puntos del país”.

El domingo 7 de marzo se desplazarán 25.000 efectivos policiales a nivel nacional, entre hombres y mujeres, para cuidar el derecho del ciudadano al voto. Se estima que el 7 de marzo habrá 7.137.000 votantes habilitados, existirán 34.764 mesas van a estar controladas por 208.554 jurados electorales.

El día de las elecciones departamentales y municipales, el trabajo de los policías inicia a las 06.00 am, junto con los notarios electorales, que a partir de ese horario se trasladarán a los recintos electorales, para que inicie las votaciones a las 08.00 am. Dos días antes y ese mismo día, la policía se encargará del control del auto de buen gobierno. El día de las elecciones está prohibido la circulación vehicular y traslado de grandes cantidades de personas a aprtir de las 00.00. La sanción ante esta falta de cumplimento, será un 40 a 61% del salario mínimo nacional que lo impone la Corte del Tribunal Supremo Electoral. No está permitido las fiestas con 48 horas antes del día de las elecciones ni el consumo de bebidas alcohólicas.

La policía boliviana está realizando en diversos comando departamentales, pruebas gratuitas de antígeno nasales para garantizar que el personal policial que va a asistir al control del día de las elecciones, no esté contagiada por el Covid-19. Todos los efectivos que estarán el domingo 7 de marzo, estarán dotados de los elementos de bioseguridad. Una de las funciones que controlarán es el acceso de ingreso a los establecimientos correspondientes, como también el cumplimento de la puerta de salida.