Transporte cochabambino no descarta movilizaciones por ampliación de la vigencia del SOAT 2020

Fuente: Radio Fides

Los transportistas federados y libres de Cochabamba advirtieron la presente jornada con asumir medidas de presión en caso de que el Gobierno no amplíe el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) de la pasada gestión hasta este 2021, en tanto no se viabilice esta demanda, conminaron a sus afiliados no adquirir el seguro.

“Vamos a pedir al ministro que se pronuncie o que dé una respuesta concreta sobre la ampliación del SOAT del 2020, hemos recibido una nota totalmente ambigua donde dice que nos hará conocer oportunamente”, manifestó el ejecutivo del transporte, José Orellana a tiempo de emplazar a los transportistas a no comprar el SOAT correspondiente al 2021.

El sector del transporte en diferentes regiones del país viene pronunciándose en torno a este tema desde meses atrás, demandan la ampliación del seguro contra accidentes aludiendo que debido a la pandemia del Covid-19 y a la etapa de cuarentena que vivió Bolivia, no se hizo uso del SOAT por la poca transitabilidad de vehículos.