TSE se reúne para tratar el recurso de revisión presentado por Reyes Villa

Fuente: paginasiete.bo

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciaron este martes por la tarde una reunión de Sala Plena para tratar el recurso de revisión sobre la inhabilitación del candidato a la alcaldía de Cochabamba por Súmate, Manfred Reyes Villa, dieron a conocer fuentes de la entidad.

El pasado viernes el Órgano Electoral determinó anular la candidatura de Reyes Villa, puesto que no demostró de manera formal que no tiene deudas con el Estado. Tras esto, la defensa del postulante presentó un acción de revisión, con la documentación que acredita que no tiene compromisos económicos pendientes.

Las autoridades electorales iniciaron su junta en la tarde. Se prevé que en las próximas horas se emitirá un pronunciamiento oficial sobre el tema, por lo cual la Unidad de Comunicación del TSE pidió evitar difundir información falsa que ya está circulando.