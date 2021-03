TSE tiene en el limbo a Manfred y otros hasta último día de plazo

Pablo Peralta M. / La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en el limbo a la candidatura de Manfred Reyes Villa y de otros postulantes. En tanto que esta jornada es clave, porque vence el plazo para sustituir candidaturas y para hacer campaña electoral.

Reyes Villa, candidato a la Alcaldía de Cochabamba por Súmate, fue inhabilitado el viernes. Su fuerza política interpuso un recurso extraordinario de revisión, que debe ser resuelto por el TSE.

La pasada jornada, la sala plena del organismo electoral empezó a analizar el caso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento al respecto.

El organismo electoral analiza el caso de Reyes Villa.

Sin embargo, esta jornada vence el plazo final para la sustitución de candidaturas por causa de inhabilitación. Y además fenece el plazo para hacer campaña en actos públicos y en medios masivos.

Si se da el escenario en que Reyes Villa queda inhabilitado hoy, Súmate tendría sólo esta jornada para sustituirlo y para dar a conocer ante el electorado, vía campaña, al eventual reemplazante.

Por ello, el investigador Marco Gandarillas comentó a Página Siete, como ciudadano, que la dilación que se registra en el caso parece ser un acto premeditado y planificado, para generar “confusión” en el votante de Cercado (Cochabamba), con el fin de perjudicar a Súmate y favorecer a Nelson Cox, candidato del MAS.

El periodista y analista Álex Contreras sostuvo a este rotativo que se está atentando contra el sistema democrático y se está generando una serie de dudas en el elector. Agregó que personas que decidieron su voto están ahora en la incertidumbre. Además, indicó que el TSE está demostrando no ser un órgano independiente, sino que depende de los designios del Gobierno.

“Para mí, más allá del candidato, más allá de las preferencias que se conocen del candidato a través de diferentes empresas encuestadoras, yo creo que el TSE y el TED (Tribunal Electoral Departamental) están atentando contra el sistema democrático de nuestro país”, lamentó Contreras.

Anoche, Reyes Villa cerró su campaña electoral y agradeció a quienes –dijo- lo apoyaron para que en Cochabamba haya democracia. “Les agradezco a todos los líderes, a las personalidades que nos han apoyado para que en Cochabamba exista democracia y se respete el voto del soberano”, sostuvo el postulante.

Entre los casos que debe resolver el TSE está el de Jhonny Fernández, candidato a alcalde de Santa Cruz por UCS. Este medio informó el lunes que el TED Santa Cruz remitió al TSE cuatro demandas de inhabilitación contra su candidatura.

“Con relación a las demandas de inhabilitación, han llegado cuatro en contra de la candidatura de señor Jhonny Fernández, las mismas fueron remitidas al TSE y estamos a la espera de que a través de la resolución correspondiente nos hagan conocer cuál fue su decisión para los fines de notificación”, dijo entonces la vicepresidenta del TED Santa Cruz, María Claros.

Por otro lado, el TED Beni declaró ayer improbadas tres demandas de inhabilitación que se interpusieron en contra de Alejandro Unzueta, candidato a gobernador del Beni por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y favorito en las encuestas la gobernación.

“Se tomó la determinación de declararlo habilitado, conforme a las normas establecidas por ley”, declaró la vocal electoral Zulema Chávez Gutiérrez, según el reporte del periodista Josemir Cuéllar de JC Noticias Trinidad.

Andrés Moreno, candidato a subgobernador del MTS, declaró: “El doctor Unzueta se encuentra habilitado al 100%”.

Punto de vista

Vivian Schwarz Blum. Directora de Ciudadanía

“Incertidumbre en Cochabamba”

Lo único que podemos hacer en este momento es esperar la decisión final del TSE. Lo importante aquí es seguir las vías institucionales para resolver los problemas.

Sin embargo, el momento en que el tribunal tomó la decisión que tomó y el que se esté tomando todos estos días para terminar de decidir si van a retroceder en la inhabilitación o si la van a confirmar con el recurso de revisión extraordinaria que presentó Súmate al tribunal, lo que está causando más que nada es incertidumbre en Cochabamba. Todas las encuestas le dan la mayoría en la intención de voto, una mayoría amplia y clara a Manfred Reyes Villa.

Entonces en este momento lo que tenemos es incertidumbre, en un contexto en el que el municipio necesita certidumbre, necesita de una elección que dé un resultado claro y que le permita la gobierno municipal retomar una gestión efectiva para resolver los enormes problemas que tiene el municipio.

Ya en los dos últimos años de la gestión del alcalde Leyes hemos tenido muchísima inestabilidad, conflictos sociales entre el norte y el sur, los problemas ambientales, más específicamente el problema de la basura, están afectando seriamente la calidad de vida de la población y esta incertidumbre no ayuda a resolver estas necesidades. No podemos empezar una gestión municipal con incertidumbre, con espacios grises que den probablemente -ojalá que no- paso a cuestionamientos de legitimidad y a que continúen los conflictos sociales en el municipio.